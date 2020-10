Hülkenberg : "J'ai été très prudent" au premier tour

Nico, au départ, dès l'extinction des feux, tu as modifié quelque chose sur ton volant. C'est normal ?

Non, ce n'est pas normal. J'avais le mauvais mode moteur. Normalement, après avoir patiné pour mettre les pneus en température, on passe en position de course, mais c'est deux crans plus loin et je n'ai changé que d'un cran. J'étais dans un mode où il y a peu de puissance, je l'ai remarqué et j'ai vite changé ça. Cela ne m'a rien coûté, ce n'était simplement pas un super départ, pas un super envol.

Tu as survécu au premier virage. Peux-tu nous en parler ?

C'était très chargé, il y en avait qui bloquaient leurs roues. Nous avions dit avant la course qu'il fallait que je me tienne bien à l'écart des problèmes. On ne veut évidemment pas abandonner au premier tour, avant même que cela ait vraiment commencé. Nous savions avoir une bonne voiture de course, et j'ai été très prudent.

Tu étais roue dans roue avec Nicholas Latifi au premier tour.

Nous avons été côte à côte pendant un certain temps, et en arrivant au virage 13, j'ai fini par freiner plus tard que lui à l'extérieur. Il n'a pas résisté outre mesure.

Ensuite, Kimi Räikkönen a fait une petite erreur au dernier virage, cela t'a donné une opportunité.

Le truc, c'est que nous nous sommes croisés à la corde, donc j'avais de l'air propre en entrée et en sortie.

Tu étais hors de la piste pour ce dépassement !

Ils ne peuvent rien me reprocher quant aux limites de la piste, je n'ai même pas participé au briefing des pilotes, donc je n'en savais rien. (sourire)

Tu as ensuite dépassé Sebastian Vettel. Le savais-tu ? Tu as fini autant de courses que lui dans le top 8 cette année !

Wow ! Il avait des pneus durs chaussés depuis un bon moment, ce n'est pas vraiment équitable. Ça n'a rien à voir, cela fait une énorme différence d'avoir des pneus peu usés, et ce n'est pas agréable quand ce n'est pas le cas.

Les pneus étaient froids pour le restart, mais tu étais au moins en pneus tendres ; ça aide, non ?

Quand la voiture de sécurité est intervenue, je me suis dit : "Mon dieu, j'ai déjà assez à faire comme ça", je n'étais pas content, mais nous avons pu récupérer notre tour de retard donc nous avons fait deux ou trois tours à fond ! Quand nous avons rattrapé la voiture de sécurité, il y a eu le restart, et on voyait que Charles [Leclerc] était en difficulté car il avait des vieux mediums. Il a manqué d'adhérence pendant les deux premiers tours. [Leclerc et Grosjean] ne sont pas rentrés au stand [pendant la neutralisation] et ont eu des difficultés dans les deux premiers tours.

Très clairement, tu avais de l'adhérence.

Tout à fait, j'avais un train de tendres neufs, donc j'étais en bonne forme. J'ai laissé beaucoup de place, j'espérais juste qu'il n'allait pas bloquer une roue et me percuter.

Quel est le plan, désormais ? Vas-tu laisser ton équipement dans le camion en permanence ?

Regarde, il y a mon nom, tout est là de toute façon. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant, j'imagine qu'il faut juste être prêt, d'une certaine manière. Ce sera bien d'avoir du temps pour me préparer et de participer au week-end plus tôt.

Pourquoi pas venir sur les Grands Prix en tant que pilote de réserve, au cas où ?

Je ne sais pas, si ce n'est pas vraiment pour courir… peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il faut y réfléchir un peu plus, on verra.

