Mazepin positif au COVID-19 et forfait à Abu Dhabi

Mauvaise nouvelle pour Nikita Mazepin, qui ne pourra pas participer ce dimanche au dernier Grand Prix de la saison 2021. Qualifié en 20e et dernière position sur la grille de départ à Abu Dhabi, le pilote russe voit sa saison s'arrêter prématurément après avoir été testé positif au COVID-19. Son équipe a confirmé l'information ce dimanche matin, et il n'y aura donc que 19 monoplaces au départ à 14 heures, sur le circuit de Yas Marina.

"La FIA, la Formule 1 et Haas F1 Team confirment aujourd'hui que lors des dépistages PCR menés sur place pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, Nikita Mazepin a été testé positif au COVID-19", annonce un communiqué. "Conformément aux protocoles COVID-19, il ne prendra pas part à cette épreuve. Tous les cas contacts ont été déclarés."

Les qualifications étant passées, Haas n'a pas la possibilité de remplacer son pilote pour la course, conformément à l'article 31.1 du Règlement Sportif de la Formule 1, qui interdit à tout concurrent de participer à un Grand Prix sans avoir roulé lors de la moindre séance d'essais du week-end auparavant.

Plus important, Haas s'est montré rassurant quant à l'état de santé de son pilote.

"Nikita se sent physiquement bien et est asymptomatique, mais il va désormais s'isoler et suivre les recommandations des autorités de santé publiques, la sécurité étant la priorité pour toutes les parties concernées", précise l'écurie américaine. "Haas F1 souhaite le meilleur à Nikita et a hâte de le voir revenir en piste début 2022 pour les essais hivernaux."

Nikita Mazepin est le deuxième pilote cette année à être privé de compétition par le COVID-19, après Kimi Räikkönen, qui avait manqué les Grands Prix des Pays-Bas et d'Italie pour la même raison. Le pilote Alfa Romeo avait en revanche pu être remplacé à temps, par Robert Kubica.