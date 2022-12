Norbert Haug dresse le constat d'une "tragédie" pour la F1 allemande

Longtemps grand patron de la branche sportive de Mercedes, où il a notamment accompagné comme motoriste les succès de l'écurie McLaren à la fin des années 1990, Norbert Haug dit éprouver aujourd'hui un sentiment de "honte" lorsqu'il évoque la Formule 1 en Allemagne. Désormais âgé de 70 ans, il déplore la manière dont a été traitée la discipline dans son pays ces dernières années, menant à la fin d'un cycle d'omniprésence dont il a d'ailleurs rappelé quelques chiffres.

"En Allemagne, la Formule 1 est devenue une tragédie dont tout amateur de sport automobile ne peut qu'avoir honte", dénonce Norbert Haug auprès de RND. "Entre 1994 et 2016, il y a eu des Champions du monde allemands comme si c'était une lignée : sept titres pour Michael Schumacher, quatre consécutifs pour Sebastian Vettel, et enfin le dernier en date pour Nico Rosberg en 2016. Mercedes, avec ses écuries partenaires McLaren et Brawn GP, avec Mika Häkkinen, Lewis Hamilton et Jenson Button, a remporté quatre titres pilotes entre 1998 et 2009 ; l'écurie d'usine Mercedes a remporté le titre constructeurs huit fois de suite entre 2014 et 2021, décrochant six titres pilotes avec Hamilton et un avec Rosberg."

"Pendant une douzaine d'années, à la fin des années 90 et dans les années 2000, il y avait deux Grands Prix de Formule 1 par an en Allemagne, devant des tribunes complètes avec plus de 100 000 spectateurs. Sur RTL, il y avait 12 millions de téléspectateurs, contre trois millions aujourd'hui."

Norbert Haug est soucieux pour la Formule 1 en Allemagne...

Le dernier Grand Prix d'Allemagne – épreuve disputée à 64 reprises dans l'Histoire de la Formule 1 – remonte à la saison 2019 quand Mercedes avait financièrement apporté son soutien pour maintenir ce rendez-vous, ce que la firme à l'étoile n'a plus fait par la suite. Le Nürburgring a accueilli l'unique Grand Prix de l'Eifel en 2020, mais à la "faveur" d'un calendrier alors chamboulé par la pandémie de Covid.

Pour Norbert Haug, la perte d'influence de l'Allemagne en Formule 1 se traduit aussi par une relève qui se fait attendre chez les pilotes, alors que la retraite récente de Sebastian Vettel va inévitablement laisser un énorme vide.

"En 2010, il y avait encore sept pilotes de Formule 1 allemands pour la même saison", se souvient-il. "Aujourd'hui, Nico Hülkenberg a encore un an devant lui dans ce qui est, au mieux, une écurie de seconde zone, et Mick Schumacher est un pilote de réserve prometteur, mais au moins il est dans la bonne écurie. Il n'y a pas eu de Grands Prix d'Allemagne depuis longtemps. Un opposant vert zélé n'aurait pas élaboré une stratégie moins ambitieuse et moins réussie pour la Formule 1 en Allemagne. Cela exclut spécifiquement l'équipe d'usine Mercedes qui, à juste titre, est basée en Angleterre et compte dans ses rangs deux pilotes britanniques."