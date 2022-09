Norris : Alpine fait "du très mauvais travail" en 2022

Si la lutte entre Red Bull et Ferrari pour la première place du championnat constructeurs a rapidement tourné à l'avantage de l'équipe autrichienne, celle pour la quatrième position continue de battre son plein. Depuis le début de l'année, McLaren et Alpine s'écharpent pour obtenir le titre de "meilleure des autres équipes" et sont actuellement séparés par 24 points, à l'avantage de l'équipe française.

Les récents résultats de deux structures, associés au rythme de développement soutenu d'Alpine, donnent l'équipe française favorite pour le reste de la saison mais selon Lando Norris, McLaren ne fait que boxer au-dessus de sa catégorie. Le pilote britannique a affirmé qu'Alpine devrait bénéficier d'une avance beaucoup plus confortable au championnat compte tenu de la supériorité de l'A522 sur la MCL36.

"Alpine nous devance depuis le premier jour de la saison", a-t-il expliqué. "Nous avons peut-être été un peu plus rapides qu'eux lors de trois ou quatre courses mais dans la plupart des cas, sans problème, ce sont eux qui ont eu une meilleure voiture. Donc pour qu'ils soient à peine devant nous au championnat, ça veut plutôt dire que nous avons fait du très bon travail et eux du très mauvais travail."

"Quand on voit les écarts en qualifications entre eux et nous, et parfois en course, ce n'est jamais vraiment l'inverse [McLaren plus rapide qu'Alpine, ndlr]. Ils ont donc une meilleure voiture. Simplement, ils ont fait un plus mauvais travail tout au long de la saison et ont fait plus d'erreurs. Ils ont eu plus de problèmes avec la voiture. En Australie, Fernando [Alonso] se battait pour la deuxième ou la troisième place en qualifications et nous étions à des kilomètres. Donc oui, ils ont une meilleure voiture et ils l'ont eue pendant toute la saison à peu près."

La situation était bien différente l'an dernier, puisque McLaren visait la troisième place en concurrence avec Ferrari alors qu'Alpine était en lutte avec AlphaTauri pour la cinquième place et a conclu l'année avec 120 points de retard sur la structure britannique. En outre, McLaren a été la seule de ces quatre équipes à remporter un Grand Prix en 2021.

Norris a bien conscience de cette rétrogradation, mais elle ne semble pas miner le moral de l'équipe. "De manière générale, nous ne sommes pas aussi compétitifs que la saison dernière", a-t-il ajouté. "Aussi, tous les autres ont bien progressé, comme Alpine. Je pense simplement que la compétition est rude en ce moment. Je vois que Ferrari a beaucoup d'avance sur nous aussi. Ce sont donc deux voitures de plus qu'il faut éliminer si l'on veut revenir sur le podium."

"Nous essaierons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous n'arrivons pas sur les circuits en nous disant 'nous étions à cette position l'an dernier, donc nous devrions faire exactement pareil'. À Zandvoort, je pense que c'était beaucoup mieux pour nous cette année que l'an dernier, donc certaines choses sont clairement meilleures. Mais c'est évident, nous n'avons pas obtenu autant de podiums et de bonnes qualifications que l'année dernière. Et c'est tout simplement parce que tout au long de la saison, la voiture n'a pas été aussi bonne."