Norris ne s'attend pas à une pole de McLaren au GP de Hongrie

Deux dixièmes. C'est l'écart entre Charles Leclerc, auteur du meilleur temps, et Lando Norris à l'issue de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie. Le Hungaroring semble mettre le pilote McLaren en valeur puisque quelques heures auparavant, il s'était immiscé dans le top 5 des EL1, toujours à deux dixièmes de Leclerc (troisième).

Compte tenu des temps compétitifs signés par Norris avec la gomme tendre, l'on peut se demander s'il ne jouera pas les trouble-fêtes lors des qualifications et tentera de décrocher sa deuxième pole en catégorie reine. Faut-il donc se méfier de Norris en Hongrie ?

"Non", a tranché l'intéressé au micro de Sky Sports. Selon Norris, sa performance et celle de son coéquipier Daniel Ricciardo sont dues au fait que McLaren roule habituellement à un rythme plus soutenu que ses adversaires le vendredi : "La situation a l'air bonne, la voiture est dans une bonne position. Elle semble convenir un peu plus aux caractéristiques de cette piste, c'est sûr, mais nous sommes toujours un peu plus rapides en EL2 que nous le sommes normalement. Nous roulons un peu plus vite que les autres pour nous faire une première idée des qualifications, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui."

"Nous savons que tous les autres, en particulier Ferrari, Red Bull et Mercedes, vont normalement beaucoup progresser demain. Nous nous sentons bien, nous pouvons dire que la voiture est dans une position raisonnable. Nous sommes probablement un peu mieux placés qu'au Paul Ricard mais je ne m'attends pas à me battre pour la pole ou quoi que ce soit. Je vise simplement une meilleure position que celle obtenue [au GP de France]."

Ricciardo, qui n'était qu'à quatre dixièmes du meilleur chrono en EL2, a fait écho aux commentaires de son coéquipier en estimant que McLaren n'a pas pu progresser autant en l'espace d'une semaine. "Je ne pense pas que nous soyons suffisamment compétitifs pour nous battre pour la pole, désolé pour les fans. Je ne suis pas pessimiste, juste réaliste", a-t-il commenté.

"Mais je pense que c'était une bonne journée, nous sommes certainement partis du bon pied. Ce soir, nous allons voir ce qui se passe avec la voiture et faire quelques petits changements, c'est sûr. Je n'ai aucune raison de dire que nous ne pouvons pas nous battre à l'avant [de la grille] demain non plus mais ça ne fait qu'une semaine depuis [le GP de France], on ne peut pas changer grand-chose. Peut-être que le circuit nous convient mieux mais je suis sûr que nous avons fait un pas en avant, probablement pas un pas de géant."