Norris "aurait pu" battre Leclerc avec 100% de batterie

Après un début de saison compliqué pour McLaren, Lando Norris revit. À chaque Grand Prix, le Britannique fait mieux qu'au précédent : 15e à Bahreïn, il a fini la course septième en Arabie saoudite puis cinquième à Melbourne. En qualifications, Norris avait lancé sa saison par une 13e place avant d'enchaîner par une 11e à Djeddah, une quatrième en Australie et enfin une troisième ce vendredi à Imola.

Lors d'une séance perturbée par des averses et des conditions de piste changeantes, le pilote McLaren a parfaitement tiré son épingle du jeu malgré de multiples sorties de piste à Acque Minerali : il a pris la troisième place dans l'unique run de Q2 avant de concrétiser par une performance identique dans la dernière phase, certes avec seulement quelques centièmes d'avance sur Kevin Magnussen et Fernando Alonso.

Norris estime toutefois qu'il aurait pu faire mieux lors de cette Q3 interrompue par trois drapeaux rouges s'il avait pu profiter du plein potentiel de sa batterie : un peu moins de quatre dixièmes le séparaient de Leclerc au terme de la séance.

"J'aurais aimé pouvoir faire ce dernier tour, car nous n'avons pas fait de tour avec la pleine puissance et toute la batterie", explique Norris à Sky Sports F1. "Au début de la Q3, j'en ai fait deux d'affilée, et quand on en fait deux d'affilée, il faut diviser la batterie à 50/50. Si j'étais parvenu à faire un tour à 100% de batterie à la fin, il y avait bien trois ou quatre dixièmes à gagner."

"Je suis sûr que Charles aurait amélioré aussi, mais s'il avait commis une erreur et n'avait pas amélioré, alors j'aurais pu l'avoir. Bref, il y avait peut-être une petite chance de faire mieux et d'obtenir une deuxième place. Mais ce n'est pas arrivé à cause de l'erreur que j'ai commise à la fin, alors je dois me contenter de la troisième place et c'est franchement un très bon résultat pour nous."

En effet, Leclerc aurait pu améliorer également, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas attaqué dans son dernier tour, puisque le pilote Ferrari préparait une nouvelle tentative avant qu'un ultime drapeau rouge ne vienne contrecarrer ses plans... lequel a justement été provoqué par cette fameuse erreur de Norris, à savoir son ultime sortie de piste.

Daniel Ricciardo, lui, s'est qualifié sixième, et Norris est bien conscient que ce résultat est l'exception qui confirme la règle : McLaren ne placerait pas forcément ses deux monoplaces dans le top 6 à la régulière.

"Nous avons de petites évolutions ce week-end", précise l'Anglais. "De petites choses, rien qui nous ait fait passer de là où nous étions à la troisième place. Nous restons loin derrière les Ferrari et les Red Bull. On a vu ce matin [en EL1], quand les conditions étaient constantes, que nous étions un peu plus à notre place normale : un peu plus loin."

"Alors que quand ça dépend un peu plus du pilote, qu'il faut prendre des risques, en demander aux pneus et trouver les limites dans des conditions changeantes, c'est là que j'ai fait du bon travail aujourd'hui, alors je pense que je dois juste être content de moi et du travail que j'ai fait."