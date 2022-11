Norris : "Le Brésil ne va pas nous convenir, du tout"

Lando Norris est plus que jamais le fer de lance de McLaren en Formule 1. Le Britannique s'est qualifié dans le top 8 lors de cinq des six derniers Grands Prix, devançant les Alpine rivales à quatre reprises ; dans ce laps de temps, il a marqué 35 points, quasiment autant que Fernando Alonso et Esteban Ocon réunis (38).

Norris estime pourtant qu'Alpine conserve l'avantage en performance pure, même si McLaren a su faire la différence sur le plan des résultats. Et la piste à venir de l'Autódromo José Carlos Pace, pour le Grand Prix de São Paulo, ne lui inspire pas confiance.

"Je ne sais pas comment nous allons nous débrouiller, à vrai dire", déclare le Britannique, qui s'est classé huitième et dixième lors de ses deux participations précédentes sur ce circuit. "Je dirais que le Brésil ne va pas nous convenir, du tout, avec l'équilibre de notre voiture notamment, et nos difficultés. Même lors des dernières courses, nous n'avons pas eu la voiture la plus rapide, ni même une voiture suffisamment rapide ; nous avons simplement fait du meilleur travail avec la stratégie et la fiabilité, comme [à Mexico]."

Sept points séparent actuellement Alpine de McLaren au championnat des constructeurs, la structure de Woking ayant inscrit 17 unités de plus lors des cinq dernières courses. "La bataille dans laquelle nous sommes avec Alpine est très serrée, vraiment", commente Andreas Seidl, directeur d'équipe. "Regardez comment se sont passées les six dernières courses : quatre vous nous étions devant, deux fois ils étaient devant en qualifications. En course, ça va et vient selon les circonstances ainsi que la fiabilité, qui joue un rôle important."

"Le plus important est de nous concentrer sur nous-mêmes, de nous assurer d'exécuter un week-end de course propre et d'utiliser la bonne voiture que nous avons, les deux bons pilotes que nous avons, afin de marquer des points. Espérons que cela suffira à devancer Alpine dans le dernier tour à Abu Dhabi."

Rappelons que McLaren détient le record de victoires au Brésil, avec 12 succès contre 11 pour Ferrari, grâce à Emerson Fittipaldi, Alain Prost (x4), Ayrton Senna (x2), Mika Häkkinen (x2), David Coulthard, Juan Pablo Montoya et Jenson Button. Cependant, les victoires de Prost avec l'écurie britannique ont toutes été remportées à Jacarepagua ; ainsi, à Interlagos, c'est la Scuderia qui a la palme, avec neuf succès contre huit.

