Norris devrait participer à la course virtuelle d'IndyCar à Austin

Comme souvent dans le monde des épreuves virtuelles qui pullulent depuis la suspension des compétitions internationales en raison de la pandémie de COVID-19, l'organisation se fait de façon bien plus décontractée qu'en réel. Ainsi, c'est une suggestion du pilote Arrow McLaren en IndyCar, Pato O'Ward, qui a fait entrer Lando Norris, pilote McLaren en F1 et très actif dans le monde des courses online, dans la danse.

Le championnat nord-américain s'est empressé d'inviter formellement le Britannique pour l'épreuve de ce week-end, qui se tiendra sur iRacing et sur le Circuit des Amériques d'Austin. Un tweet auquel Norris a répondu par un autre tweet : "J'imagine que ça veut dire que les essais commencent dès maintenant."

L'IndyCar iRacing Challenge est l'équivalent des Virtual Grands Prix de la Formule 1. Quatre courses ont d'ores et déjà été organisées, mélangeant ovales et circuits routiers. La manche inaugurale, à Watkins Glen, a été remportée par Sage Karam avant que le transfuge de Supercars, Scott McLauglin, ne s'impose à Barber. Simon Pagenaud a depuis empoché les courses organisées au Michigan et à Motegi, deux ovales.

L'organisation de la cinquième course sur le COTA est évidemment une opportunité pour Norris qui connaît déjà bien le circuit en lui-même et est un utilisateur assidu d'iRacing. Plus tôt ce mois-ci, c'est Max Verstappen qui a participé à un championnat hors F1, le Supercars australien, lui aussi organisé sur iRacing.

