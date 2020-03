Norris prévoit un casque spécial à chaque GP cette saison

Ajoutée en 2015 au règlement sportif de la F1, la règle obligeant les pilotes à utiliser le même design de casque durant toute la saison, avec une seule exception permise, a été supprimée cette saison. Sujette à débat l'an dernier après que plusieurs pilotes ont présenté des variantes nettement différentes de leur casque, cette prescription fait désormais partie du passé, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Lando Norris.

"Je prévois d'essayer d'avoir un design spécial à chaque course", a déclaré le pilote McLaren, qui a considéré la levée de cette interdiction comme "l'une des meilleures choses de la saison. Je les garde tous sur un mur chez moi. C'est une chose qui me permet de me souvenir de chaque course, il y a quelque chose avec [ces casques]."

"Maintenant, on peut mélanger un peu plus les choses, et je peux avoir certains designs un peu plus exagérés, un peu plus personnalisés, et plein de couleurs, ce genre de choses. Je garderai un concept proche de ce que j'ai, car c'est toujours moi. Mais la manière dont tout est fait autour de cela, les couleurs et la disposition des éléments, seront un peu plus uniques à chaque course et selon le pays, etc. C'est bien qu'ils aient fait ça, ça me plaît."

L'an dernier, Norris avait déjà personnalisé son design à plusieurs reprises, avec notamment un hommage au Jour des morts au Mexique, ou avec l'impression du visage de son ingénieur de piste à Abu Dhabi, pour le dernier GP de celui-ci. En Italie, il avait repris le design de casque de son idole du MotoGP, Valentino Rossi.

Le Britannique admet avoir réfléchi à un design revu pour le Grand Prix d'Australie, finalement annulé, mais il manquait de temps après l'annonce tardive de ce changement de règlement et a simplement ajouté des kangourous sur son design déjà existant : "C'était un peu trop serré en temps", poursuit-il. "Il y [avait] une image de moi en kangourou sur le dessus, et un coucher de soleil en arrière-plan. Je n'ai pas pu faire beaucoup pour celui-là mais pour les prochaines courses, je vais essayer de changer un peu plus."

Plusieurs pilotes avaient prévu de modifier leur casque pour Melbourne, et notamment Valtteri Bottas, qui avait opté pour un design avec un koala en train de faire un dab à l'arrière de son casque et prévoyait de le vendre aux enchères après le week-end, dans le but de reverser les recettes à une association prenant soin des animaux touchés par les incendies australiens. Informé de ce choix esthétique, Norris s'en est amusé : "Le dab est vieux maintenant ! Il doit passer à autre chose."

