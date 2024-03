Norris pensait la deuxième place possible, McLaren réfute

Troisième sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie, ayant bénéficié de la pénalité infligée à Sergio Pérez, Lando Norris a rallié l'arrivée à la même position. Le pilote McLaren occupait pourtant la deuxième place en début d'épreuve, poursuivi par la Ferrari de Charles Leclerc, et c'est au stand que le Britannique a perdu son duel contre le Monégasque.

Alors qu'un premier arrêt anticipé de Leclerc avait entraîné la prolongation du relais de Norris, qui avait repris la piste derrière lui une fois son changement de pneus effectué, le pilote McLaren avait pratiquement refait son retard au cours du second relais. Mais un autre undercut de Leclerc, au 34e tour, a été synonyme de coup de grâce pour les espoirs de deuxième place de Norris.

"Si on enlève Red Bull, ce n'est pas une surprise [d'être sur le podium]. Notre rythme a été bon tout au long du week-end", a-t-il indiqué. "Nous avons très bien mis les choses en place hier et nous avons montré un bon rythme sur les longs relais vendredi. Je n'aurais donc pas dit que nous n'avions aucune chance."

"Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons en concurrence avec les Ferrari aujourd'hui et je pense que notre rythme n'était pas aussi bon que celui de Carlos, mais probablement meilleur que celui de Charles. Pour être honnête, nous avons peut-être manqué l'occasion d'être deuxième aujourd'hui. C'est un bon signe et je pense que c'est une bonne chose pour toute l'équipe, un bon encouragement."

Comme l'a expliqué Norris, le Britannique s'estimait capable de finir deuxième. Selon lui, en coupant l'herbe sous le pied de Leclerc pour son second undercut, il aurait été possible d'échanger les positions.

"Nous n'avons rien laissé sur la table mais dans le tour où nous allions faire l'undercut, [Leclerc] s'est arrêté", a-t-il ajouté. "Il faut donc continuer et adopter une stratégie différente. Nous étions proches dans le deuxième relais et, si j'étais rentré [pour l'undercut], je pense que je l'aurais [dépassé]."

"J'ai raté cette chance. On se demande toujours ce qui se serait passé si l'on avait fait [l'arrêt] un tour plus tôt mais c'est difficile de prendre toutes ces décisions à ce moment-là. Ça peut facilement mal tourner, il y a toujours des conséquences. Je pense que nous avons fait du très bon travail aujourd'hui. Troisième et quatrième pour l'équipe, c'est positif et c'est un bon paquet de points, mais [Ferrari était] clairement la meilleure équipe et ils ont une meilleure voiture en ce moment."

Un avis que ne partage pas Andrea Stella. En prenant l'exemple du début de course d'Oscar Piastri, qui a appliqué une stratégie similaire à celle de Leclerc avec un premier arrêt anticipé, le directeur d'équipe a conclu que Ferrari avait tout simplement le dessus sur McLaren.

"Nous avons vu des grosses voitures qui ne semblaient pas rapides du tout parce qu'elles ne fonctionnaient pas bien avec les pneus – l'une d'entre elles étant la Red Bull de Pérez – donc nous avons opté pour cette stratégie agressive, en essayant de dépasser Leclerc avec Oscar", a-t-il expliqué. "Mais Leclerc a décidé que c'était une bonne idée aussi. Et ils sont rentrés en même temps, potentiellement parce que [Ferrari] écoutait notre radio."

"Si les pneus se dégradent, la course ira en votre faveur à la fin et vous récupérerez la position que vous pouvez perdre au huitième tour. Il y a eu 50 autres tours et je pense que Leclerc a terminé devant Lando parce que [Ferrari] a une voiture plus rapide en ce moment. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que cette voiture plus rapide n'est pas plus rapide de beaucoup. Nous étions très proches, ce qui est encourageant pour le Japon car certaines des caractéristiques qui font que le GP d'Australie est bon pour nous prennent une autre dimension [au Japon] avec encore plus de virages moyens et rapides que de virages lents."

Consignes passées à Piastri : "L'échange se serait fait naturellement"

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Le premier arrêt de Norris, ayant eu lieu au 14e tour, l'a placé derrière son coéquipier Oscar Piastri, qui avait changé de gommes au bout de neuf tours. Compte tenu de la différence d'usure des pneus des deux pilotes McLaren, le Britannique a rapidement recollé à l'Australien et une consigne a été passée.

Il a ainsi été demandé à Piastri de céder sa troisième place à Norris, un ordre qui sonnait comme une évidence sur le muret des stands McLaren. "L'échange [des positions] n'était même pas stratégique, c'était de l'exécution. L'échange se serait fait naturellement parce que Lando avait des pneus beaucoup plus frais", a précisé Stella.

Le choix pneumatique de Pirelli pour le GP d'Australie a vu les composés C3, C4 et C5, les plus tendres de la gamme, être utilisés. De ce fait, la dégradation des gommes était plus prononcée qu'à l'accoutumée, faisant ainsi une énorme différence sur la feuille des temps.

"Ici, chaque tour que vous gagnez en pneus rend votre voiture beaucoup plus rapide que celle qui s'est arrêtée avant parce que les pneus perdent entre un demi dixième et un dixième par tour", a ajouté le directeur. "Donc Lando allait dépasser Oscar. Nous avons demandé l'échange pour éviter une bagarre inutile, injuste, parce que Lando avait des pneus beaucoup plus frais."

"C'est aussi la raison pour laquelle nous n'étions pas inquiets de voir Lando prolonger son premier relais, parce que nous savions qu'avec des pneus plus frais, nous pourrions rattraper Leclerc. Mais malgré des pneus plus frais, nous n'avons pas réussi à rattraper Leclerc. C'est pourquoi je dis que Ferrari a été rapide aujourd'hui."