Les drapeaux rouges sont "juste pour le spectacle", selon Norris

Le Grand Prix d'Australie 2023 de Formule 1 a été une course pour le moins mouvementée et marquée par un total de quatre drapeaux rouges. Le premier fut celui sorti par la direction de course suite à l'accident d'Alex Albon au neuvième tour, en raison des débris et des graviers répandus par l'incident. Le second fut celui qui faisait suite au contact avec le mur de Kevin Magnussen, à quatre tours de l'arrivée, dans lequel le Danois a perdu son pneu arrière droit avant de s'immobiliser hors piste, plus loin.

Le troisième est évidemment consécutif aux multiples incidents qui ont émaillé le dernier départ arrêté, le plus impressionnant étant l'accrochage et l'accident des deux Alpine. Enfin, un dernier drapeau rouge a été brandi après que les pilotes aient franchi la ligne arrivée, quand la direction de course s'est paerçue que des spectateurs avaient pénétré sur la piste de l'Albert Park, mettant au passage en lumière des défaillances "graves" de la sécurité de l'épreuve.

Une grande confusion a régné en toute fin de Grand Prix pour savoir dans quel ordre terminer la course et s'il fallait tout bonnement relancer l'épreuve. C'est dans une grande controverse que l'épreuve s'est achevée, d'aucuns estimant, deux semaines après le cas du Safety Car déclenché après l'abandon de Lance Stroll, que la direction de course avait pris des décisions disproportionnées.

Pour Lando Norris, qui a terminé sixième, il est difficile de ne pas voir dans cette situation l'influence du spectacle dans les choix des instances. "Le but des drapeaux rouges, j'ai l'impression que c'était juste pour faire du spectacle."

"Je suis celui qui pilote la voiture, alors j'ai l'impression que j'aurais pu manquer de chance sans aucune raison. J'aurais pu facilement avoir un accident avec [Nico] Hülkenberg à la fin parce qu'il y a des gens qui sortent, et tout d'un coup il y a des embardées soudaines et d'autres choses de ce genre. Comme ils essaient de faire du spectacle, vous ne pouvez qu'être malchanceux et tout peut vous être enlevé d'un seul coup."