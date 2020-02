L'expérience de 2019 va aider Norris à aborder une F1 "complexe"

En 2019, Lando Norris était l'un des trois débutants de l'année en Formule 1, et le Britannique a effectué une première saison convaincante en dépit d'une pression importante et de nombreuses choses à apprendre. De ce fait, dans un contexte qu'il connaît désormais mieux, il espère progresser en 2020 et débuter la saison plus sereinement, alors qu'il ne savait pas trop à quoi s'attendre il y a tout juste un an.

"J'ai vraiment hâte de revenir dans la voiture, surtout cette année", explique Norris sur le site officiel de la F1. "J'étais [impatient] l'an dernier, mais j'étais bien plus nerveux à ce moment-là en 2019, avec toutes les nouvelles choses que je devais gérer : les règles, les informations, les stratégies, la manière de travailler, vraiment tout. Tandis que maintenant, je connais la plupart de ces choses. Je me sens plus détendu et pas trop nerveux. Au lieu de me demander si je suis prêt pour la première course, cette fois, je sais que je le suis, et c'est pour ça que je suis impatient."

"La Formule 1 est un sport tellement complexe. Il y a énormément de facteurs qui jouent sur la performance et bien que vous puissiez les étudier, vous ne pouvez pas clairement les comprendre tant que vous ne les avez pas vécus. Par exemple, la gestion des pneus, savoir quand attaquer et quand ne pas le faire, et comment répondre à une stratégie qui change vite. Il faut penser à long-terme en course et ça devient plus facile avec l'expérience."

Il s'attend également à des progrès en piste, avec une voiture plus adaptée à lui et son équipier, Carlos Sainz. En effet, les deux hommes ont activement aidé leur écurie à concevoir la nouvelle monoplace, contrairement à sa devancière : "C'est la première année où je participe à la création de la voiture. La MCL34 a été dessinée en 2018 et bien que j'ai piloté lors de plusieurs séances cette année-là, je n'avais rien apporté directement à [la monoplace]. Mais pour 2020, une grande partie de la MCL35 a été influencée par ce que Carlos et moi avons demandé."

