Norris : finish de folie et troisième place au championnat !

On dit que la chance sourit aux audacieux, Lando Norris ne contredira pas l'adage. À l'instar de la semaine passé, où il avait décroché son premier podium en F1, le Britannique s'est à nouveau offert des derniers tours de folie sur le Red Bull Ring, lors du Grand Prix de Styrie. Cette fois-ci, c'est la cinquième place qu'il est allé arracher. Les gros points qui l'accompagnent lui permettent de quitter l'Autriche en troisième position au championnat : un classement certes encore anecdotique, mais qui démontre la réussite connue sur ces deux premiers Grands Prix.

Neuvième sur la grille, le pilote McLaren n'avait pas réalisé un début de week-end idéal, écopant d'une pénalité pour avoir doublé sous drapeau jaune en essais libres et souffrant de douleurs au dos et aux côtes. En course, les perspectives ont d'abord paru limitées.

"Je n'ai pas aimé le premier relais car on était dans la chaîne du DRS et je ne pouvais rien faire, mais je suis allé plus loin que ce que nous pensions avec les pneus tendres et ça a joué en notre faveur", explique-t-il au micro de Sky Sports. "En mediums j'avais un bien meilleur rythme que les autres autour de moi et je crois que ça montre à quel point la différence peut être importante quand on est dans l'air sale ou dans l'air propre."

"J'avais la stratégie parfaite et un bon rythme face à Carlos, il y eu une belle stratégie entre nous aussi donc il m'a aidé et je dois le remercier, car sans ça, nous n'aurions pas fini là. Ce sont deux premiers week-ends géniaux. Nous avons tiré le meilleur des erreurs des autres."

Sainz a en effet ouvert la porte à son coéquipier en fin de course pour lui donner une chance d'aller chercher une meilleure position. Tout s'est finalement joué dans le dernier tour, quand Norris a profité du contact devant lui entre Daniel Ricciardo et Lance Stroll, conjugué à celui un peu plus tôt entre Sergio Pérez et Alexander Albon.

"Ils [Stroll et Ricciardo] se battaient et j'espérais derrière", raconte-t-il. "J'ai dû beaucoup freiner et j'avais plus d'aspiration de la part de Stroll. J'étais un peu nerveux de ce qui allait se produire, j'ai levé un peu le pied car je n'avais pas trop confiance. Après j'ai attendu la moitié du tour et j'ai tiré le meilleur de l'aspiration et du DRS. Nous avons eu un peu de chance avec Pérez dans le dernier virage. Je dirais que ça conclut l'une des meilleures courses de ma carrière en F1 jusqu'à présent."

Cette fin de course très animée et sous tension aura au moins permis à Norris d'oublier la douleur qui commençait à refaire surface dans le baquet : "Je commençais à la ressentir dans les derniers tours, mais l'adrénaline a pris le dessus. Je me sens bien, confiant, il y a quelques jours pour se reposer et préparer le week-end prochain."