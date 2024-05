Norris : "Frustrant et injuste" que Sainz ait récupéré sa place sur la grille

Carlos Sainz a bien cru que sa course à Monaco s’était arrêtée au virage du Casino dans le premier tour, alors que le pilote espagnol était contraint de stopper sa Ferrari, victime d’une crevaison suite à un contact avec la McLaren d’Oscar Piastri au premier virage. Mais le violent accrochage déclenché à l’arrière du peloton entre les deux Haas et la Red Bull de Sergio Pérez, a contraint les commissaires à brandir le drapeau rouge et à arrêter la course.

Dans ce cas de figure, le Règlement Sportif stipule que l’ordre de la grille du nouveau départ "sera pris au dernier point où il a été possible de déterminer la position de toutes les voitures. Toutes ces voitures seront alors autorisées à reprendre la séance de sprint ou la course".

Si l’ensemble des concurrents en piste avait passé le premier secteur, où a eu lieu l’accident, alors l’ordre de la grille du nouveau départ aurait été déterminé en considérant l’ordre des pilotes dans le deuxième secteur.

Mais, en sautant sur les freins et en s’immobilisant juste derrière les voitures de Pérez, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, Zhou Guanyu (Sauber) n’a pas bouclé le premier secteur au moment du drapeau rouge, ce qui a conduit les officiels à se baser sur la ligne de sécurité numéro 2 pour déterminer l’ordre de départ, permettant ainsi à Sainz de récupérer sa troisième place, au lieu de s’élancer de l’arrière du peloton. Une opportunité qui a permis au pilote Ferrari de terminer troisième du Grand Prix de Monaco derrière son coéquipier Charles Leclerc et la McLaren de Lando Norris, mais devant l’autre McLaren, celle de Lando Norris, qui échoue au pied du podium.

Lando Norris estime qu'il est "injuste" que Carlos Sainz ait récupéré sa troisième place au départ après le drapeau rouge Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pour le Britannique, voir Carlos Sainz pouvoir repartir de la troisième place est une décision "injuste".

"Je ne pense pas que ce soit la chose la plus juste, mais je suis sûr qu’il y a eu des moments par le passé où j’ai peut-être eu de la chance et où ils auraient pu réparer un peu la voiture ou quelque chose comme ça", a commenté le vainqueur du Grand Prix de Miami. "C’est frustrant et injuste que, parce que quelqu’un fait une erreur et qu’à cause d’un certain nombre de voitures, ou peu importe la règle, il n’a pas franchi la ligne avant le drapeau rouge et qu’il puisse revenir sur son erreur et bénéficier d’un arrêt au stand gratuit. C’est injuste".

Andrea Stella, le patron de McLaren, considère lui aussi que Carlos Sainz s’est montré plutôt opportuniste lors du drapeau rouge, mais reconnaît que la règle a été respectée.

"En ce qui concerne la manière dont l’ordre de départ a été déterminé, je pense que ce que la FIA a fait était la meilleure chose à faire", a déclaré le dirigeant italien après la course. "C’est aussi en accord avec le précédent, qui veut que l’on utilise la ligne 2 de la voiture de sécurité lorsque les temps des secteurs ne sont pas disponibles. Je ne pense pas que l’utilisation des mini secteurs soit une bonne façon de procéder. Évidemment, ce qui a sauvé Carlos, c’est que Zhou n’avait pas franchi le temps du secteur au moment où la course a été suspendue. Carlos a eu de la chance."

"Je pense qu’il a eu de la chance aujourd’hui et qu’il a bénéficié de l’indulgence des commissaires, car la collision dans le premier virage a manifestement causé des dommages importants à la voiture d’Oscar, et je pense que cela résume l’enquête d’hier sur l’obstruction. Comme je l’ai dit, Carlos a eu de la chance, cela lui a permis de monter sur le podium. Nous sommes heureux pour lui, mais je pense que nous sommes encore un peu perplexes quant à la différence entre hier et Imola [lorsque Piastri a reçu une pénalité pour obstruction], surtout en ce qui concerne l’obstruction d’hier.”

Avec Jonathan Noble