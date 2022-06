Norris : Le sprint de fin de Q1, "bien pire" que ce que Hamilton a fait

Après avoir été sous enquête des commissaires, Lewis Hamilton et Lando Norris ont tous les deux été innocentés de la moindre infraction pour leur ralentissement aux alentours du virage 12 en Q2.

Le pilote McLaren, qui jugeait que le septuple Champion du monde n'avait rien fait de mal, estime pour sa part que ce ralentissement, effectué hors trajectoire et alors même qu'aucun pilote n'était sur un tour lancé dans la zone, est bien moins dangereux que le fait de relancer la séance pour 2'30" avec 15 voitures collées les unes aux autres pour tenter de passer la ligne de chronométrage avant le drapeau à damier.

"[Son ralentissement] n'était pas inutile, il était nécessaire", a lancé Norris avant que la décision ne soit connue. "Il voulait une aspiration, je voulais une aspiration. Et je ne voulais pas le dépasser à cause de ça. Donc il n'a rien fait de mal, c'est le jeu. C'était en deuxième vitesse ou quelque chose comme ça."

"Daniel [Ricciardo] m'a fait ça il y a quelques années. Tout le monde sait que ça arrive ici de temps en temps. Je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de mal. J'aurais probablement fait la même chose si j'avais été à sa place."

Lewis Hamilton à Bakou

"Je pense que ce qui est bien pire et plus dangereux, c'est quand tout le monde sort des stands à la fin de la Q1, et que c'est juste chacun pour soi. Et que vous avez des gens qui font la course jusqu'à la ligne de départ/arrivée. C'est plus dangereux, parce que les gens prennent des risques en faisant ce genre de choses, alors que quand c'est comme Lewis et moi, Daniel était juste un peu derrière et évidemment Daniel ne voulait pas passer non plus."

"Mais je ne pense pas que tout soit fair-play [dans ces situations où beaucoup de voitures sortent des stands en fin de séance]. Je pense que ce [que Hamilton] a fait était tout à fait raisonnable : il était sur le côté, il voulait me laisser passer, je ne voulais pas passer, il n'y avait personne autour de nous sur des tours rapides. Donc oui, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit."