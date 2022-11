Norris : "Leclerc a pris le risque de me faire l'extérieur"

Avant son abandon causé par une perte de puissance d'origine inconnue au 51e tour, le Grand Prix de São Paulo ne s'est pas passé comme prévu pour Lando Norris. Le Britannique, qui fêtait ce dimanche son 23e anniversaire, a notamment souffert tout le week-end des suites de ce qui serait une intoxication alimentaire.

"J'allais très mal hier", a confié Norris à l'issue de l'épreuve ce dimanche. "Je vais mieux aujourd'hui, enfin je n'ai pas fait une grande partie de la course (sic)… Je suis arrivé à un point où je commençais bien à être un peu en difficulté physiquement, mais ma course s'est arrêtée là. Ça va, je vais mieux de jour en jour, mais je n'ai pas mangé pendant deux jours, je n'ai pas bu pendant deux jours, j'ai perdu trois kilos et demi, presque quatre. C'était vraiment dur. Tout le monde pensait que j'allais bien après vendredi, parce que j'ai fait du bon travail et que nous étions rapides, mais c'était plutôt l'inverse. Il faut que je me remette pour le week-end prochain."

"Aujourd'hui, j'allais déjà un peu mieux. J'ai pu avaler un peu de nourriture avant la course, j'ai pu boire, ce qui est probablement le plus important lors d'une journée si chaude. Je suis sûr que si la voiture n'était pas tombée en panne et que j'avais fini la course, j'aurais été dans un très mauvais état, alors d'une certaine manière j'ai de la chance que ça n'ait pas été le cas, même si c'est dommage."

Les conséquences du contact entre Lando Norris (McLaren) et Charles Leclerc (Ferrari)

Sixième sur la grille de départ grâce à des qualifications réussies et à la pénalité infligée à Carlos Sainz, Norris a gagné une place au départ. Il s'est même hissé dans le top 3 grâce à l'accrochage impliquant Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais s'est accroché avec Charles Leclerc dans la rapide courbe du virage 6 quelques secondes plus tard, expédiant la Ferrari dans le mur. "Il a essayé de me faire l'extérieur, et c'est la course. Si quelqu'un me dit d'essayer de resserrer un peu ma trajectoire, cette personne devrait tenter de piloter une monoplace", a sèchement commenté le pilote McLaren.

"Charles a pris le risque de faire l'extérieur", explique-t-il plus en détail. "La première chose que l'on apprend en sport auto, c'est de ne pas faire l'extérieur en temps normal, et si on le fait, il faut laisser beaucoup de place. Nous étions dans le virage le plus rapide du circuit, alors c'est lui qui était dans une position risquée, pas moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu, ce n'est pas comme si j'avais essayé de le tasser hors de la piste ; c'est stupide, je ne veux pas gâcher ma propre course ! Si quelqu'un était à ma place, si Charles était à ma place, il aurait fait exactement pareil. Si n'importe quel bon pilote était à ma place, il aurait fait exactement pareil."

Norris n'a pas perdu beaucoup de temps dans l'incident mais a été pénalisé de cinq secondes par les commissaires et a progressivement reculé dans la hiérarchie. Il était 12e au moment de son abandon, mais pouvait légitimement espérer les points : après tout, avant son dernier arrêt, il devançait Max Verstappen et Fernando Alonso.

Propos recueillis par Adam Cooper