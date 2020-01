Norris admet ne pas avoir été assez concentré en 2019

Lando Norris a été impressionnant pour ses débuts en F1, bien que son total de 49 points et sa 11e place au championnat ne reflètent pas la proximité en termes de performance avec son équipier Carlos Sainz, sixième du classement avec 47 unités de plus que le Britannique. Norris et Sainz ont marqué la saison par leur complicité hors piste, et le premier cité a conquis de nombreux fans très tôt dans sa carrière grâce à sa présence sur les réseaux sociaux.

Cela a également donné à la F1 un coup de projecteur pour attirer un public jeune et renouvelé, grâce à la popularité de l'Anglais sur ses pages personnelles. Cependant, bien qu'il assure qu'il ne veut pas changer de personnalité, Norris explique qu'il aurait parfois dû être plus concentré au cours de l'année 2019.

"Dans un certain sens, j'ai presque été trop détendu, et je me suis trop amusé", a reconnu le pilote McLaren auprès de Motorsport.com. "Quand c'est devenu plus sérieux, je ne me suis pas concentré autant que j'aurais dû le faire, ni travaillé sur certains domaines autant que j'aurais dû, et j'ai commencé à tout prendre pour acquis."

"C'était bien et j'ai pu m'amuser durant ma première saison, je ne suis pas arrivé en étant entouré par trop de personnes et de choses sérieuses. Dans le même temps, je pense que ça m'a permis de travailler sur plusieurs points et de progresser comme pilote. Peut-être que j'ai un peu trop poussé cela en faisant trop de blagues, et en ne me concentrant pas assez. Il y a un compromis, je veux juste m'amuser parfois, porter mes propres habits, et ce genre de choses."

Outre Sainz, Norris a noué des liens avec Daniel Ricciardo en 2019, les deux s'amusant lors de plusieurs conférences de presse cette année. Interrogé sur la propension de l'Australien à montrer qu'il était possible pour les pilotes de F1 de s'amuser, Norris a répondu : "Oui mais en même temps, il est dans sa neuvième saison en F1 et durant les années qu'il a passées en F1, je ne pense pas qu'il ait été aussi amusé et amusant au sujet de tout comme il l'est maintenant."

"Non pas qu'il n'était pas [amusant], mais il a su prendre les choses sérieusement pour prouver ce dont il était capable, et a ensuite pu être davantage lui-même. Je dois m'assurer que je ne laisse pas les gens utiliser ce que je fais et qui je suis comme une excuse, et dire 'c'est sa première saison, il ne prend pas cela au sérieux'. Avec le temps, je deviendrai peut-être plus détendu comme lui, mais je pense que je dois encore paraître plus sérieux de l'extérieur, plus que je le veux, afin que des gens n'utilisent pas des choses fausses comme excuses."