Norris s'attend à une course par élimination à Mexico

Engagé dans une lutte acharnée pour la quatrième place du classement constructeurs avec Alpine, McLaren semble disposer au Mexique d'un avantage de rythme intéressant pour maintenir la lutte sur de bons rails, voire se rapprocher. En témoigne en effet la huitième position de Lando Norris lors des qualifications, le Britannique ayant devancé les A522 de Fernando Alonso et d'Esteban Ocon de deux et trois dixièmes en Q3.

"Je suis assez heureux", a déclaré Norris à F1TV au moment de revenir sur ce résultat. "Nous avons fait du bon travail. Nous avons battu les gars que nous voulions battre, et j'ai l'impression que nous avons fait un bon tour, notamment mon tour de Q3, il était bien."

La surprise, au-delà de devancer Alpine, vient finalement du fait d'être battu par l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas : "Je ne sais pas combien de cafés Valtteri [Bottas] a pris, mais il a trouvé beaucoup de rythme, donc chapeau à eux. Je suis content, je pense que c'est le mieux que nous pouvions vraiment réaliser. Il m'aurait fallu trois dixièmes de plus pour battre la Ferrari [de Charles Leclerc, victime d'un problème moteur et DRS], donc je suis content de notre position."

Peinant à croire qu'il pourra viser beaucoup mieux sur son rythme pur en course, le pilote au numéro 4 s'attend surtout à une épreuve difficile pour les hommes et les mécaniques dans les conditions de haute altitude de Mexico. Et il compte bien être parmi ceux qui en profiteront pour grappiller des places dans la hiérarchie.

"[Bottas] avait quatre dixièmes et demi d'avance en qualifications, et il ne va pas perdre quatre dixièmes et demi en course. Mais on ne sait jamais, ce sera une longue course dans des conditions délicates, et il est facile de faire des erreurs. Ce sera une course d'usure plus qu'autre chose, et il faudra s'assurer d'aller jusqu'au bout. Il faut inscrire de bons points, et Daniel n'est pas loin derrière, donc avec un peu de chance, nous pourrons progresser en partant de là."

Ricciardo à l'aise sur la gestion des pneus

Daniel Ricciardo

De l'autre côté du garage, alors que l'humeur du moment était plutôt sombre, Daniel Ricciardo peut se satisfaire de refermer le "sandwich McLaren" autour des deux Alpine, avec une 11e place sur la grille et un passage en Q3 manqué pour 0"053 face à Alonso. Toutefois, l'Australien estime que le top 10 était à sa portée.

"Je pense que le premier tour en Q2 était convenable", a expliqué Ricciardo. "Nous étions en train de tout assembler, et je savais que quelques dixièmes étaient à portée de main sur quelques virages. J'avais l'impression que tout se mettait bien en place, mais il y a tellement à gagner ici avec la préparation des pneus, et nous ne l'avons pas bien faite sur ce dernier run."

Jugeant toutefois sa journée de samedi "encourageante", celui qui a signé la pole à Mexico en 2018 s'attend à bien figurer en course : "De toute évidence, à certains moments du week-end, nous avons été assez solides. En ce qui concerne la gestion des pneus, je me sentais plutôt bien de mon côté, donc je pense que nous serons bien en course. C'est toujours difficile ici pour le matériel – les moteurs et les freins – avec l'altitude, et je crois que beaucoup d'équipes viennent ici avec des modifications, donc on ne sait jamais comment la course va se dérouler, mais je pense que ça ira."