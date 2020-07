Norris : "Qui ne voudrait pas démonter une F1 ?"

Comment Lando Norris se détend-il un dimanche soir après un Grand Prix ? Plutôt que se vider la tête avec Netflix, le Britannique préfère aider son écurie. L'image a fait le tour des réseaux sociaux le week-end dernier après le Grand Prix de Hongrie, le pilote McLaren relayant lui-même un cliché le montrant à l'œuvre sous sa monoplace pour aider ses mécaniciens. S'il a dernièrement souligné l'importance de soutenir ceux qui travaillent le plus dans l'ombre, dans une période où le calendrier est plus condensé que jamais, Norris révèle que l'anecdote n'en est pas vraiment une, et qu'il s'agit plutôt d'une vieille habitude.

"J'adore passer du temps à travailler avec les mécaniciens et les ingénieurs", explique-t-il. "C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai rejoint McLaren, essayer de m'intégrer davantage dans l'équipe, travailler avec les mécaniciens et apprendre à mieux les connaître. Je pense que c'est un élément crucial pour apprendre à les connaître et améliorer l'ambiance dans l'équipe. Et j'aime ça. C'est très sympa, et sinon la seule chose que je ferais serait de rentrer, m'allonger sur le lit et regarder Netflix. Je préfère démonter une F1 à la place."

"Je l'ai déjà fait plusieurs fois auparavant, mais ce n'est pas quelque chose que j'avais le besoin de partager sur les réseaux sociaux. Je le fais depuis le karting, j'étais habitué à le faire. Nous avions l'habitude après la course de nettoyer tous les kartings. J'ai toujours bien aimé le faire. J'adorais faire ça quand j'étais petit, démonter les choses, etc. Je l'ai fait tout au long de ma vie, du karting jusqu'à la F1. Mais j'imagine que c'est un peu différent en F1, même si je le fais depuis 2018. Quand je faisais des séances d'essais libres [le vendredi matin], je l'ai parfois fait, pas à chaque fois, mais c'est souvent lorsque mes vols [retour] sont le lundi."

Entre plaisir personnel pour la décontraction, esprit d'équipe et allègement de la pression qui pèse sur les mécaniciens, Norris ne trouve que des points positifs à cette passion secrète.

"C'est plutôt cool", insiste-t-il. "Qui ne voudrait pas démonter une F1, l'explorer et travailler avec les mécaniciens ? C'est juste amusant. Et on apprend quelque chose de nouveau. C'est bien aussi pour l'équipe. C'est bien pour moi comme pour les mécaniciens. Ça leur facilite le travail. Ils viennent de faire tout le week-end de course. Ils ont fait trois week-ends de suite. Et je me suis dit que je pouvais les aider et leur rendre la vie un peu plus facile."

"Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi de faire uniquement parce que nous avons fait trois week-ends consécutifs, mais parce que je l'ai fait plusieurs fois auparavant. Ça va plus loin que le simple fait d'aider. J'aime passer du temps avec eux. Nous avons de bons moments de rigolade."

Propos recueillis par Jonathan Noble