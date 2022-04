Norris : McLaren encore dans l'inconnu sur les freins à Bahreïn

En bonne forme aux essais de Barcelone, McLaren a négocié les essais de Bahreïn avec plus de difficultés, la faute à des problèmes de surchauffe sur les freins de la MCL36 ayant considérablement réduit le temps de piste de Lando Norris au cours des trois journées de roulage. Les employés de l'équipe de Woking ont fait tout leur possible pour résoudre ces problèmes avant le coup d'envoi de la saison 2022, notamment avec l'envoi de nouvelles pièces sur le circuit de Sakhir. Mais pour l'instant, rien n'assure à l'écurie que ses freins ne lui poseront plus de problème ce week-end, pour le GP de Bahreïn.

"Nous verrons dans quelques heures, l'équipe a fait un excellent travail pour essayer d'emmener le plus de pièces possibles pour résoudre ces problèmes mais, dans une certaine mesure, nous ne savons pas si cela va bien marcher. Nous devons littéralement les mettre sur la voiture et prendre la piste avec pour la première fois pour juger de leur qualité", a commenté Norris ce matin lors de la conférence des pilotes.

"Si c'est bon ou si c'est trop, nous pouvons revenir en arrière et faire quelques modifications. Mais cela pourrait se passer d'une façon ou d'une autre. Ce pourrait être une course parfaite, sans aucun problème. Bien sûr, c'est dans un monde idéal. Ou ce pourrait être une course où nous devrions encore gérer beaucoup de choses. Personnellement, et dans l'équipe, nous ne savons pas encore ce qu'il en est et nous devons attendre le moment où nous serons en piste."

Lando Norris, McLaren MCL36

McLaren a bouclé 200 tours aux essais de Bahreïn, le total le plus faible de la grille qui s'explique par les problèmes de freins de l'équipe mais aussi par l'absence de Daniel Ricciardo, touché par le Covid. En conséquence, l'équipe britannique n'a pas pu faire le tour de son programme et n'est pas en confiance pour la première manche de l'année, se plaçant dans la lutte avec le milieu de grille.

"Nous avons appris pas mal de choses", a ajouté Norris au sujet des essais de Bahreïn. "Certainement pas autant que ce que nous aurions souhaité pour la première course de l'année mais nous sommes quand même bien placés. Je pense que ce qui rend les choses plus difficiles et presque pires que les années précédentes, c'est de se rapprocher un peu plus du milieu de peloton que les dernières saisons."

"On cherche à avoir toutes les informations possibles pour être au top sur tout, ce qui n'est pas notre cas à 100% pour cette course. Donc nous ferons de notre mieux. Nous devons travailler sur quelques trucs et nous assurer que d'autres choses fonctionnent en premier lieu. Et on partira de là. Il y a des choses sur lesquelles je suis confiant et d'autres peut-être moins."