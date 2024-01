Jouer le titre avant 2026 serait prématuré pour McLaren selon Norris

En faisant le choix de prolonger très tôt son contrat chez McLaren, Lando Norris fait le pari du long terme. Désormais lié jusqu'en 2027 au moins à l'écurie qui l'a fait débuter en Formule 1, le Britannique estime être au meilleur endroit pour assouvir dans les années à venir ses rêves de titre mondial. Une mission qu'il ne croit pas atteignable avant deux ans d'ici.

Mi-2023, McLaren a développé sa monoplace de manière spectaculaire au point de transformer sa saison et de devenir, sur certains Grands Prix, le concurrent le plus proche de Red Bull. Une preuve des capacités techniques dont dispose la structure de Woking, confortant Lando Norris dans sa confiance en un tel projet, tout en gardant cependant les pieds sur terre.

"Il y a eu des fois où l'on était proches de gagner des Grands Prix l'an dernier, et quelques courses où l'on n'était pas très loin de Red Bull", rappelle Lando Norris. "Et quand on y pense, ils avaient la voiture la plus compétitive de l'histoire de la F1. Alors en sachant ça, si l'on veut gagner une course, on en est plus proches qu'on ne l'a jamais été depuis que je suis chez McLaren. Mais pour se battre pour un titre, la marche est plus haute."

"Si on me demande si je pense que l'on peut gagner des courses cette année, je serais probablement plus enclin à dire oui. Mais de là à se demander si l'on peut gagner des courses et un championnat, je pense que c'est un autre niveau, tant pour moi-même – c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps – que pour toute l'équipe et pour tout le monde à l'usine. C'est un autre niveau de pression pour les mécaniciens."

Aux yeux du pilote de 24 ans, McLaren a les moyens de s'imposer sur un week-end si les planètes s'alignent, mais ne peut pas encore prétendre à avoir la régularité nécessaire au plus haut niveau sur la durée d'un championnat. Se préparer à la suite, c'est aussi selon lui avoir bien en tête le prochain virage réglementaire de la F1, qui interviendra en 2026.

"Est-ce que je pense que l'on est prêts à les défier ? Dans ces situations, absolument, et il y a des fois où l'on s'est battus contre Red Bull, Ferrari, Mercedes, où l'on s'est affrontés stratégiquement et dans les stands", avance Lando Norris. "La majorité du temps, on a très bien exécuté les choses. Donc quand il y a de la pression, je pense que tout le monde est en mesure d'y répondre. Mais quand on parle de lutte pour un titre, je pense que la mentalité change un peu. Mais je me sens prêt à affronter Max [Verstappen] et Lewis [Hamilton]."

"Tout se résume à la régularité et à de petites décisions tout au long de l'année, qui sont difficiles à prédire quand on affronte des pilotes comme eux, car on ne sait jamais ce qu'ils vont faire et, en même temps, ils ne savent pas ce que l'on va faire. Concernant le titre, même si j'aimerais en parler au cours des deux prochaines années, je pense que 2026 constitue une opportunité pour tout le monde. C'est le grand point d'interrogation. On verra ce que l'on fait cette année, et puis vous pourrez de nouveau me poser la question."

Propos recueillis par Jonathan Noble