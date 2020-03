Norris : McLaren doit prendre Williams en compte pour sa stratégie

Williams a passé l'entièreté de la saison 2019 en fond de peloton, sans pouvoir réellement se battre contre les autres équipes du milieu de tableau, ne marquant qu'un point sur l'année. De meilleures performances en essais de pré-saison à Barcelone ont permis à Williams d'entrevoir une meilleure année 2020, même si George Russell a indiqué que l'écurie devrait toujours être la plus lente du plateau.

Pour Lando Norris, pilote McLaren, la bataille intense dans le milieu du peloton devra maintenant compter sur la présence de Williams. De quoi changer quelque peu les stratégies de l'équipe de Woking en course, comme il l'explique à Motorsport.com.

"Je pense que Williams est bien plus proche. Ils sont dans la lutte, globalement, donc nous devons penser à eux. Ce n'est pas comme si nous ne devions pas les inclure dans notre stratégie, ou choisir quand nous arrêter autour d'eux. Maintenant nous devons les inclure, et nous nous battrons contre eux. Il ne sera pas facile de les dépasser. Il faut juste avoir en tête qu'il y a une autre équipe impliquée. À part ça, je pense que ça ne sera pas très différent de l'an dernier."

Norris indique comme beaucoup que selon lui, c'est l'écurie Racing Point qui est pour le moment la meilleure dans le milieu du peloton. L'équipe de Sergio Pérez et Lance Stroll a opté pour un design similaire à celui de la Mercedes Championne du monde en titre, mais Norris n'est pas certain de la taille de l'écart entre les monoplaces roses et le reste.

"C'est difficile à dire. Ils ont eu l'air très compétitifs dès le début des tests hivernaux. Ils ont une voiture qui tourne bien partout. Je pense qu'ils vont très bien commencer les week-ends. C'est difficile de savoir ce qu'ils montraient vraiment et ce qu'ils peuvent faire, ou s'ils en montraient trop au début et qu'ils se sont calmés à la fin. Ils seront soit très loin devant, soit dans la bataille, soit juste devant, je ne suis pas sûr. Ils ont fait un grand pas en avant par rapport à l'année dernière, mais on sait clairement pourquoi."

