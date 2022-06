Selon Norris, McLaren doit revoir sa stratégie

En prenant le départ depuis la cinquième position sur la grille, Lando Norris avait bon espoir de terminer dans le top 5 au Grand Prix de Monaco mais le pilote McLaren a finalement rallié l'arrivée à la sixième place.

Dépassé par George Russell au moment de troquer ses pneus intermédiaires pour des gommes slicks, Norris a eu l'opportunité de recoller à son compatriote à la suite du second drapeau rouge. Néanmoins, McLaren a choisi de remettre Norris en piste sans changer ses pneus durs, contrairement à Russell qui a sauté sur l'occasion pour chausser des pneus mediums neufs.

Par la suite, le Britannique a longtemps débattu avec son équipe sur le rythme à adopter, McLaren préférant qu'il lève le pied pour préserver ses gommes. Mais en ayant été informé du rythme particulièrement lent de Fernando Alonso, septième, le pilote a répondu : "Je ne suis visiblement pas menacé par l'arrière, pas vrai ? Alors je peux sûrement attaquer maintenant et essayer de faire faire une erreur [à Russell] ? Si vous ne voulez pas que j'attaque, qu'est-ce que je suis censé faire, rester assis ici ?"

Dans les derniers kilomètres, c'est un Norris de plus en plus frustré qui a demandé à passer en pneus mediums, puisqu'un arrêt ne lui aurait pas fait perdre de position. McLaren l'a accepté au 51e tour, une décision qui lui a permis d'obtenir le point du meilleur chrono, après la bénédiction de son équipe.

Toutefois, Norris n'a pas décoléré. Lors d'un échange sur le nombre de tours restants, alors que la course était désormais chronométrée, le Britannique a lâché : "Ça n'a pas d'importance, j'attaque, pas vrai ? Plus de radio."

Lando Norris, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Interrogé par Motorsport.com sur la frustration ayant accompagné ses messages à la radio, Norris a répondu que lui et son équipe devaient discuter "de certaines choses", dont "la stratégie". Il a ajouté : "Je ne pense pas que nous ayons fait un travail parfait. Et, bien sûr, il y a toujours des choses sur lesquelles travailler pour s'améliorer. On a de quoi discuter en coulisses et au MTC [l'usine de McLaren, ndlr], pas ici. Il y a des choses à améliorer de ce côté-là."

Norris s'est également montré compréhensif. "Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser à Monaco dans ces conditions, ce n'est jamais facile", a-t-il précisé. "Nous sommes dans une bonne position, nous avons de gros points, nous ne voulons pas prendre trop de risques. Donc ils ont fait et dit tout ce qu'ils pouvaient pour de bonnes raisons."

"J'imagine qu'il n'est pas facile de faire comprendre à l'équipe mes sensations dans la voiture ou que nous pouvons avoir un meilleur rythme si nous nous arrêtons. C'est difficile de le décrire et de le dire d'une manière simple. Mais ils font habituellement du très bon travail donc je ne me plains pas. Simplement, nous avons un peu de travail à faire."

Avec Adam Cooper