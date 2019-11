Norris est "mécontent" après avoir revu l'accrochage avec Albon

Au début de la course de Suzuka, Albon s'est lancé à l'attaque de Norris à l'intérieur dans la chicane. Le pilote McLaren, dont les freins subissaient un problème de surchauffe en raison de débris récoltés après la casse de l'aileron de Charles Leclerc, a été écarté hors piste par la tentative du pilote Red Bull. En dépit de cette action plutôt cavalière, le Britannique s'était montré conciliant après le GP, se disant satisfait qu'Albon n'ait pas reçu de pénalité.

Moins de deux semaines plus tard, le son de cloche est différent et Norris a changé d'avis. "Initialement, après la course, mes commentaires étaient évidemment très gentils à l'égard d'Alex et tout, juste en raison de la situation dans laquelle je me trouvais. Les freins ne fonctionnaient pas correctement, j'allais un petit peu manquer le virage ou j'avais un léger survirage en entrée."

"Dans la voiture, j'ai pensé que j'avais de l'avance, c'était le cas, et quand je suis entré dans le virage il était là tout d'un coup. Donc je savais qu'il venait d'assez loin, mais il était juste à l'intérieur. C'est arrivé très rapidement. Je suis directement sorti de la piste, je ne savais pas où il avait terminé. D'où j'étais, dans la voiture, on n'aurait pas dit qu'il avait fini hors piste."

"Je ne pensais même pas qu'il y avait eu le moindre contact entre nous ; je ne sais pas pourquoi. Mais ensuite, dès que j'ai regardé [les images], alors ça semblait bien différent de ce que j'avais ressenti. Il est venu de très loin, l'angle avec lequel il est entré dans le virage était également très aigu pour la manière dont il allait [en] sortir. Il a terminé avec les deux roues sur l'astroturf, et il y a eu contact."

"J'étais davantage mécontent, après l'avoir revu, de ce qu'il a fait – car il est allé au contact, il venait de très loin. Si je n'avais eu aucun problème avec les freins ou quoi, je suis sûr à 99,9% que nous aurions eu un accident, et que nous aurions potentiellement abandonné."

L'incident a bien été "noté" par les commissaires mais aucune enquête n'a été jugée nécessaire. "Je pense qu'il aurait dû avoir une pénalité", a ajouté Norris. "S'il avait été un tout petit peu plus à côté de moi, il ne serait pas arrivé avec un tel angle, et il aurait passé le virage. À ce moment-là, je pense que j'aurais trouvé ça correct. Mais étant donné qu'il est arrivé de là où il est arrivé, son angle d'attaque – il s'est approché, n'a pas tourné pour le virage –, désormais je dirais qu'il aurait dû avoir une pénalité."

Norris a également indiqué qu'Albon, un "bon ami", lui a envoyé la vidéo du fameux accrochage entre Alain Prost et Ayrton Senna, au même endroit, lors du GP du Japon 1989. Malgré tout, le Britannique explique qu'il aurait pris les choses avec plus de véhémence si sa course n'avait pas été compromise.

"Si je n'avais pas eu le problème et que cela s'était produit, alors j'aurais été bien plus agacé par ce qu'il a fait. [J'aurais été] en lice pour de bons points, il avait une voiture bien plus rapide, il a évidemment dépassé Carlos [Sainz] assez facilement avec l'undercut. Il n'avait pas besoin de prendre un aussi grand risque. Ouais, au vu de la situation, nous étions heureux, nous en avons ri après, mais je ne crois pas que ça aurait été aussi joyeux et drôle si ça c'était produit sans mon problème en gros."