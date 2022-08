Norris n'a pas de compassion pour Ricciardo : "Je ne suis pas coach"

Malgré son contrat valide pour la prochaine saison de Formule 1, Daniel Ricciardo a fini par se résigner à quitter une écurie McLaren qui ne veut plus de lui, non sans encaisser son salaire 2023 faute de mieux. Telle est l'issue d'une collaboration qui, en dehors de la victoire au Grand Prix d'Italie 2021, n'a jamais porté ses fruits : sur les 34 autres courses, Ricciardo n'a marqué que 107 points contre 218 pour Lando Norris, et la tendance s'est aggravée cette année.

Norris a beau avoir collaboré avec son coéquipier pour tenter de l'aider, lorsqu'il lui est demandé s'il a de la compassion pour le sort de Ricciardo avec cette MCL36 délicate à piloter, le Britannique répond avec franchise : "Je déteste dire ça, mais je dirais que non. Les gens me détesteraient probablement de dire ça. C'est difficile, car je ne sais pas si ça risque de m'arriver à l'avenir, avec cette voiture ou avec une autre écurie. Or, je ne veux pas me contredire à l'avenir."

"Il faut juste que je me concentre sur mon pilotage, sur mon travail. Ce n'est pas à moi de me focaliser sur quelqu'un d'autre. Je ne suis pas coach de pilote, je ne suis pas là pour aider et faire ce genre de choses. Je suis là pour évoluer à mon meilleur niveau absolu, et c'est tout. C'est donc compliqué quand les gens commencent à attendre de moi de commencer à faire ces autres choses : aider, décrire ceci et faire cela, quand ce n'est pas vraiment [à moi de le faire]. Et si je ne suis pas performant pendant quelques années, ça peut aussi être la fin de ma carrière en F1."

Norris est prompt à souligner qu'il n'était initialement pas à l'aise au volant du nouveau bolide orange, et que c'est à force de travail qu'il est parvenu à en acquérir la maîtrise.

"Ce n'est pas une voiture dans laquelle j'ai pu sauter et avoir la sensation que ça coule de source et que je peux avoir exactement les performances que je veux", poursuit l'Anglais. "Au début de l'année, Daniel était plus performant que moi lors des essais de pré-saison, et il semblait pouvoir naturellement piloter la voiture tel qu'il le voulait."

Lando Norris devance Daniel Ricciardo au Castellet

"J'ai simplement commencé à apprendre une nouvelle manière de piloter la voiture par rapport à celle des trois dernières années. Je pense donc avoir dû travailler pour m'adapter, et lui aussi. Mais je ne pense pas qu'il faille ressentir ou avoir de la compassion pour quelque pilote que ce soit parce qu'il n'est pas capable de faire un aussi bon travail."

Du côté de McLaren, on rend désormais un hommage dithyrambique à un Ricciardo dont l'écurie a pourtant tout fait pour se débarrasser afin de le remplacer par son prometteur compatriote Oscar Piastri. Le PDG de la structure de Woking, Zak Brown, salue notamment l'impact positif qu'a eu le vétéran australien sur Norris.

"En fin de compte, il est souhaitable que les coéquipiers représentent un point de données l'un pour l'autre. Nous connaissons les capacités de Daniel, alors pour que Lando soit aussi compétitif qu'il l'est, je pense que Daniel l'a aidé à élever son niveau de jeu", se réjouit Brown. "Je pense que commercialement, et avec les fans, Daniel a apporté beaucoup d'énergie à McLaren et à notre écurie. Quand un septuple vainqueur en Grand Prix rejoint l'équipe, cela apporte certainement beaucoup d'enthousiasme au circuit et à l'usine."

"Son éthique de travail est fantastique, ainsi que son optimisme – s'il vit une mauvaise journée, il est très prompt à apporter de l'énergie positive dans son environnement. Puis, bien sûr, notre victoire à Monza était géniale : monter sur le podium et fêter ça chez un tatoueur américain, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Bref, je pense que Daniel a eu une influence exceptionnellement positive sur notre équipe."

Propos recueillis par Adam Cooper