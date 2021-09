Norris : Ne pas être dans le top 3, "c'est nul"

Le week-end du Grand Prix d'Italie a démarré sur les chapeaux de roues pour Lando Norris, puisque son meilleur temps personnel de 1'21"202 établi en Essais Libres 1 (puis effacé à la suite du non-respect des limites de la piste) lui aurait permis de décrocher la deuxième place du classement, derrière Lewis Hamilton. Mais au terme de la journée de vendredi, conclue par les qualifications avant le Sprint de samedi, le pilote McLaren est tombé au quatrième rang.

Au final, ce sont les pilotes Mercedes qui se sont disputés le meilleur temps, Valtteri Bottas ayant le dernier mot avec un 1'19.555. Battu par Max Verstappen pour 23 millièmes, Norris était très proche du top 3 à Monza.

"Je déteste ces mots, 'très proche', parce que cela donne toujours l'impression que l'on n'a pas fait un travail assez bon", peste le pilote McLaren. "Mais je suis heureux, nous sommes dans une bien meilleure position que le week-end dernier et j'attends la course avec beaucoup plus d'impatience. Et oui, c'est nul de rater la troisième place. J'aurais aimé [finir plus haut sur la grille], je pense que la voiture en était capable aujourd'hui."

Les longues lignes droites du circuit de Monza permettent à Norris et à son coéquipier Daniel Ricciardo d'exploiter tout le potentiel de la McLaren MCL35M à moteur Mercedes. Les deux hommes ont fermé la marche dans le top 5 des qualifications, avec une avance de trois dixièmes sur leur plus proche poursuivant, Pierre Gasly. L'écurie de Woking est donc idéalement placée pour être la "meilleure des autres" à Monza... à la grande surprise de Norris.

"La voiture est bonne et je pense que cela se voit sur la feuille des temps par rapport [au GP des Pays-Bas]", a ajouté Norris. "Nous avons un peu d'écart avec Gasly et le reste des gars contre qui nous courons. Donc la voiture fonctionne bien. Et c'est étrange, pas vrai ? Je trouve cela étrange que l'on puisse passer d'un [écart] d'une seconde et demie sur Verstappen [à Zandvoort] à un quart de dixième [à Monza], simplement avec la manière dont la voiture peut se comporter sur un circuit. Nous n'avons pas changé grand-chose mais la voiture est devenue beaucoup plus rapide. Donc, c'est cool."