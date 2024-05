Norris n'a pas peur de la "faiblesse" des McLaren à Monaco

Devenue rivale numéro un de l'équipe Red Bull après les deux derniers Grands Prix, où Lando Norris s'est imposé au Grand Prix de Miami avant d'échouer à moins d'une seconde du vainqueur Verstappen à Imola, l'écurie McLaren doit encore creuser certaines pistes afin d'optimiser encore davantage les performances de ses monoplaces.

C'est notamment dans les virages lents que la MCL38 pêche par rapport à ses rivales, même si les récentes évolutions apportées aux monoplaces de Woking ont sensiblement gommé ce handicap. "C'est toujours notre plus grande faiblesse", a tout de même expliqué Lando Norris. "Et même si vous regardez le virage 7 à Imola, c'est toujours notre pire virage. La chicane reste l'un de nos pires virages."

Dans ce contexte, on pourrait s'attendre à ce que McLaren aborde le Grand Prix de Monaco avec une certaine crainte. Performants à Miami, puis à Imola, Lando Norris et son équipier Oscar Piastri se préparent-ils à rentrer dans le rang dans les rues de la Principauté ? Le Britannique s'en défend.

Lando Norris. Photo de: Erik Junius

"Je ne pense pas que nous serons mauvais [à Monaco]", estime Norris. "Quand nous disons que c'est notre plus grande faiblesse, nous parlons peut-être d'un demi dixième par moments et ce genre de choses. Mais à Monaco, on est de toute façon réglés que pour les vitesses lentes, rien d'autre. Je pense que c'est là que ça joue un peu plus en notre faveur, mais ce n'est pas aussi farfelu que sur d'autres circuits."

Quoi qu'il en soit, Lando Norris s'attend à ce que son équipe livre une performance de bien meilleur niveau qu'il y a un an à Monaco, où le pilote anglais et son équipier australien, qualifiés respectivement 10e et 11e, n'avaient pu faire mieux que les 9e et 10e places à l'issue de la course. C'était avant que d'importantes évolutions n'arrivent sur les MCL60 à partir du Grand Prix d'Autriche durant l'été, marquant l'amorce du retour au plus haut niveau de la structure britannique.

"L'année dernière n'a pas été notre meilleure année en termes de résultats ici à Monaco", continue Norris. "Nous n'avons pas été mauvais ici par le passé et nous nous sommes nettement améliorés depuis. Nous n'avions pas encore eu notre évolution ici l'année dernière, donc beaucoup de choses se sont améliorées depuis. Nous nous sommes également améliorés sur les vitesses lentes. J'espère que ce sera un bon week-end."

Avec Jonathan Noble