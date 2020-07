Pénalité et douleurs au dos : un vendredi laborieux pour Norris

Cinq jours après son premier podium en F1, Lando Norris a retrouvé une réalité plus brutale pour débuter le deuxième week-end de Grand Prix en Autriche. Le Britannique a connu des essais libres compliqués, avec une erreur qui le pénalisera sur la grille de départ ainsi qu'un souci physique qui a limité son roulage.

Lors de la première séance, c'est un dépassement sous drapeau jaune qui lui a valu d'être convoqué par les commissaires. Reconnu coupable d'une infraction, le pilote McLaren reculera de trois places sur la grille de départ et assume son entière responsabilité dans l'incident.

"C'est ma faute", admet-il au micro de Sky Sports. "J'étais dans un tour d'attaque, les deux gars devant étaient dans un tour de sortie ou au ralenti, et j'ai levé le pied pour le drapeau jaune, comme il faut le faire, mais j'ai continué à laisser aller et j'ai doublé les deux. C'est ma faute. C'est un peu stupide de ma part. Il n'y avait aucun risque, mais ces deux pilotes étaient dans un tour lent et j'étais dans un tour rapide. J'ai levé le pied, mais j'ai gardé un peu d'élan et je les ai doublés."

Victime de douleurs au dos, Norris a également dû s'économiser en vue de la suite du week-end. Il a ainsi bouclé 29 tours de moins que son coéquipier Carlos Sainz sur l'ensemble de la journée. Un traitement médical entre les deux séances d'essais lui a permis de se sentir un peu mieux dans l'après-midi.

"J'ai eu un peu de mal physiquement, je ne sais pas trop ce que c'est mais ça a rendu ma journée beaucoup plus difficile", déplore-t-il. "Je n'ai pas pu faire autant de tours, j'ai dû limiter un peu afin de m'assurer d'être en forme demain et dimanche. Ce n'est pas aussi fluide que la semaine dernière, je suis un peu en retrait au niveau des tours. Le rythme est là quand j'en ai besoin. La piste est naturellement un peu différente, cela entre un peu en ligne de compte, mais dimanche ce sera différent. La voiture se comporte bien, moi pas tellement."

Comme l'ensemble de la grille, Norris se demande maintenant si la séance de qualifications pourra se dérouler samedi après-midi comme prévu ou si la pluie viendra chambouler le programme du week-end. Des conditions humides sont-elles à souhaiter pour McLaren ?

"C'est difficile à dire", hésite Norris. "Nous avons une bonne voiture, Racing Point était extrêmement rapide et a réussi à en extraire beaucoup de sa voiture ce week-end. Ou bien les conditions plus chaudes leur conviennent un peu plus qu'à nous. J'aimerais qu'il pleuve. Je sais que ça rend généralement les choses plus amusantes et passionnantes. J'adore piloter sous la pluie. J'aimerais bien mais je sais que nous sommes relativement compétitifs sur le sec."