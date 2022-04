Norris pessimiste pour les prochains Grands Prix

Galvanisés par le regain de forme de McLaren ce week-end, au Grand Prix d'Australie, Lando Norris et Daniel Ricciardo ont rendu une belle copie en course. À eux deux, les pilotes de la voiture papaye ont inscrit 18 points, la meilleure performance de l'équipe depuis le Grand Prix de Russie 2021, il y a près de sept mois. Cette double arrivée dans les points, la première de l'année, a également permis à McLaren de passer de la huitième à la quatrième place du championnat constructeurs.

Toutefois, ce résultat pourrait être sans lendemain. Si l'on se fie à Norris, les caractéristiques du circuit de Melbourne ont mis la MCL36 dans une position qu'elle ne pourra tenir lors des prochains week-ends de Grand Prix, sur des pistes bien différentes.

"La voiture a été bonne dès les EL1 et tout au long du week-end, ce qui est une bonne chose. Ça montre que la voiture a encore ces points forts", a expliqué le Britannique à Motorsport.com. "Pour être honnête, nous devons simplement continuer à travailler sur les points faibles si nous souhaitons être [devant] plus souvent, parce que tous les circuits ne sont pas aussi lisses et rapides que [Melbourne]."

"Donc je pense que ça va être le meilleur [résultat] avant longtemps, nous allons nous rendre sur plusieurs circuits qui pourraient être plus difficiles pour nous. Mais l'équipe est motivée. J'imagine qu'un jour comme aujourd'hui aide vraiment l'équipe et la rend heureuse."

Lando Norris à la poursuite de George Russell.

Classé cinquième de la course, derrière les pilotes Mercedes, Norris a reconnu qu'il avait tenté de suivre le rythme des Flèches d'Argent après que celles-ci l'aient dépassé au premier tour, jusqu'au moment où il a réalisé que George Russell et Lewis Hamilton étaient encore bien trop rapides pour lui.

"J'imagine que l'on aurait voulu se battre un peu plus avec les Mercedes", a-t-il ajouté. "Si j'avais été en tête après le premier virage, sans un mauvais départ, [les Mercedes] m'auraient dépassé à un moment donné de toute façon, donc je ne pense pas qu'il faille être trop mécontent. Je pense que nous devons être heureux de notre travail, ils avaient simplement une bien meilleure voiture."

"Nous avons vu à Bahreïn à quel point ils étaient plus rapides et la voiture que nous avons [ce week-end] est fondamentalement la même que celle que nous avions à Bahreïn. Nous n'avons pas changé beaucoup de choses mais ça montre que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Cinquième et sixième, c'est toujours un bon résultat, je pense que ça aurait été pire si les deux Ferrari et les deux Red Bull étaient devant nous. Nous avons profité de la malchance des autres."

