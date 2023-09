"Une mentalité différente" désormais entre Norris et Piastri

Comptant après Monza plus du double de points de son coéquipier, qu’il domine également dans l’exercice des qualifications, Lando Norris sent tout de même la pression mise par le débutant Oscar Piastri. Une tendance qui s’est accentuée depuis que McLaren a corrigé les faiblesses de sa monoplace avec une évolution majeure et spectaculaire, introduite au début de l’été et lui ayant permis de renouer avec le podium.

La dynamique entre les deux hommes était claire jusqu’ici, avec un Lando Norris définitivement propulsé au rang de leader naturel, mais en même temps confronté à un voisin de garage en capacité de le challenger. Une sensation qui lui était peu à peu devenue étrangère en côtoyant un Daniel Ricciardo de plus en plus dans le dur en 2021 et 2022.

"Il me pousse certainement plus dans mes retranchements cette année que ce que j’ai connu ces deux dernières saisons, et c’est une bonne chose", admet Lando Norris. "Chaque pilote a quelque chose de nouveau dont on peut apprendre, et il faut en tenir compte. Oscar a cela, à la fois sur la piste et en dehors, et c’est une bonne chose pour moi."

L’osmose entre les pilotes McLaren n’est pas remise en question, mais le Grand Prix d’Italie le week-end dernier a tout de même été le théâtre d’un premier accroc : un contact survenu après la sortie des stands d'Oscar Piastri, et qui aurait pu très mal se terminer. L'Australien a finalement perdu tout espoir de top 10 après un accrochage avec Lewis Hamilton, mais la bagarre rugueuse entre coéquipiers n’a pas été du goût de leur patron Andrea Stella.

"C’est une mentalité différente, parce que l’on se bat pour des positions beaucoup plus élevées"

Lando Norris, lui, relativise l’épisode. L’Anglais le voit d’ailleurs comme une conséquence inéluctable du redressement de son écurie, qu’il voit se rapprocher plus que jamais de la victoire. Le combat rapproché ne peut être que plus tendu selon lui s’il y a de gros points en jeu, et la gestion de son écurie le satisfait jusqu’à présent.

"C’est une mentalité différente, parce que l’on se bat pour des positions beaucoup plus élevées", souligne-t-il. "Je pense qu’il faut changer de mentalité si tu te bats pour un podium ou pour un top 5. C’est certainement plus difficile de prendre les bonnes décisions lorsque l’on est dans cette position."

"La situation a donc un peu changé pour moi et pour l’équipe, mais ils ont très bien géré les choses au niveau des arrêts au stand et du reste. En fait, c’est lorsque nous sommes sous pression que l’on fait le meilleur travail."