Norris a tapé au même endroit que Russell dans le dernier tour

Lando Norris a signé à Singapour sa troisième deuxième place de la saison. Le Britannique a été bien aidé dans ce résultat par plusieurs faits de courses : le premier fut l'arrêt très long de Charles Leclerc lors du Safety Car, qui lui a permis de se percher sur le podium provisoire.

Le second fut la stratégie de Mercedes lors de la Virtual Safety Car, qui lui a permis d'avancer d'encore une position et de devenir la première menace pour Carlos Sainz. Et le troisième a été la sortie de piste de George Russell dans le dernier tour, qui a relâché la pression que son compatriote lui mettait depuis plusieurs tours, armé de gommes mediums plus performantes et plus fraîches.

Un dernier tour qui aurait très bien pu être fatal au pilote McLaren également, puisqu'il a expliqué au sortir du cockpit qu'il avait en réalité touché le mur à l'entrée du virage 10 dans l'ultime boucle, juste avant que Russell ne fasse de même, sans doute pour être au plus près de la MCL60 avant les derniers enchaînements, en abîmant sa W14 dans le contact et en tirant tout droit dans les Tecpro.

Je suis donc désolé pour lui. Sa course a été difficile. Il était probablement l'un des plus rapides. Je dirais même qu'il était le plus rapide aujourd'hui. Lando Norris sur George Russell

"J'ai percuté le mur au même endroit dans le dernier tour", a expliqué Norris. "Je pense qu'il m'a copié et qu'il a fait encore pire. Je suis donc désolé pour lui. Sa course a été difficile. Il était probablement l'un des plus rapides. Je dirais même qu'il était le plus rapide aujourd'hui. Cela m'a un peu aidé dans les derniers virages, j'ai pu me détendre, juste un peu plus, mais c'est bon pour toute l'équipe avec Oscar [Piastri, septième]. Mais tous les pilotes – Carlos, Charles, Lewis [Hamilton] et George – se sont poussés les uns les autres toute la journée. C'était stressant, mais ça a payé."

En toute fin de course, la stratégie du vainqueur Carlos Sainz pour contenir le retour des Mercedes, plus rapides, a été d'offrir le DRS au pilote McLaren pour l'aider à demeurer le plus longtemps possible un rempart. "Oui [la course a été difficile et chaude], mais Carlos a été très généreux en essayant de m'aider à avoir le DRS", a plaisanté Norris. "Il m'a aidé dans ma course et je l'ai aussi aidé dans la sienne."

"Nous savions que ça allait être difficile dès que les Mercedes se sont arrêtées, surtout qu'il n'y avait que quelques voitures à dépasser [une seule en réalité, celle de Leclerc]", a-t-il ajouté. "Mais nous sommes sur le podium, P2, nous les avons tenus à distance. Nous avons fait tout ce que nous devions faire et plus encore. Nous sommes donc très heureux."