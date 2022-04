Les notes du Grand Prix d'Arabie saoudite 2022

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

La note parfaite pour Max Verstappen, qui a été irréprochable ce week-end. Le Néerlandais a pris sa revanche sur Charles Leclerc en réussissant à se maintenir devant le pilote Ferrari après ses tentatives infructueuses de Bahreïn, bien que son rival ait résisté jusqu'au bout. Un peu décevant en qualifications, Verstappen a fait preuve d'une belle intelligence de course en attendant que les pneus durs de Leclerc se dégradent pour porter l'attaque imparable. Il accuse aujourd'hui 20 points de retard sur le Monégasque mais s'il répète cette performance au cours des week-ends suivants, l'écart va fondre comme neige au soleil.

Le vainqueur Verstappen franchit la ligne d'arrivée devant le deuxième Charles Leclerc

Le bonnet d'âne pour Nicholas Latifi

Note : 3

Week-end chargé pour Nicholas Latifi qui a connu deux accidents, dont un qui a probablement fortement déplu à Sergio Pérez. Tout d'abord, le Canadien est parti en tête-à-queue au banking dans les premières minutes de la Q1 et a fini son embardée dans le mur. Plus de peur que de mal pour le Canadien, qui a pu prendre part à la course, en dernière position. Puis, le dimanche, les festivités ont été courtes mais intenses : bon dernier, Latifi donnait le maximum pour faire l'overcut sur son coéquipier, qui s'était arrêté deux tours plus tôt, avant de perdre encore une fois le contrôle de sa voiture. Une bien mauvaise manière d'entamer sa troisième saison en F1...

Nicholas Latifi descend de sa monoplace après son crash

Le reste de la grille

Charles Leclerc

Note : 10

La deuxième place n'est sûrement pas ce que Charles Leclerc espérait compte tenu de sa pointe de vitesse tout au long du week-end mais le pilote Ferrari n'a pas à rougir de honte : il a bien piloté, a su redoubler d'intelligence pour contrer les premières attaques de Max Verstappen et s'est accroché au Néerlandais jusqu'à l'arrivée.

Carlos Sainz

Note : 8

Comme à Bahreïn, Sainz est monté sur le podium et comme à Bahreïn, il a été éclipsé par son coéquipier en course. Attention à ce que cela ne devienne pas une habitude.

Sergio Pérez

Note : 9

Sergio Pérez était au rendez-vous ce week-end avec cette pole position, la première pour le Mexique en Formule 1. La victoire était tout à fait jouable jusqu'à ce que l'accident de Latifi ne redistribue les cartes, offrant au pilote Red Bull une bien mauvaise main.

George Russell

Note : 8

Sixième au départ, cinquième à l'arrivée, George Russell ne pouvait pas espérer plus au volant d'une Mercedes qui est un cran en-dessous des Ferrari et Red Bull.

Esteban Ocon

Note : 9

Esteban Ocon a très bien défendu face au redoutable Fernando Alonso en début de course, faisant preuve de suffisamment d'agressivité pour défendre son bifteck sans tomber dans le pilotage antisportif. À l'arrivée, c'est récompensé par une sixième place.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522

Lando Norris

Note : 9

Le jour et la nuit. Au fond du trou à Bahreïn, Norris a parfaitement exploité une McLaren en meilleure forme pour marquer ses premiers points de l'année. Le Britannique était même plus rapide qu'Ocon, sixième, en fin de parcours mais le Français a été le plus malin des deux sur l'utilisation du DRS.

Pierre Gasly

Note : 9

En dépit de fortes douleurs au ventre, Pierre Gasly a lui aussi ouvert son compteur avec les quatre points de la huitième place, de quoi consoler AlphaTauri qui est assailli de problèmes techniques en ce début de saison.

Kevin Magnussen

Note : 8

Kevin Magnussen a montré les limites de sa préparation express ce week-end avec un cou endolori. La stratégie des durs aux mediums n'était pas la meilleure mais le Danois a su l'exploiter suffisamment correctement pour offrir de nouveaux points à son équipe.

Lewis Hamilton

Note : 6

La dernière fois que Lewis Hamilton avait été éliminé en Q1 sur le sec et à la régulière, c'était en 2009. Une éternité. Mais avec de mauvais réglages et une W13 pas franchement formidable, Hamilton est passé complètement à côté de son week-end, assez rare pour être souligné.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44

Zhou Guanyu

Note : 8

Zhou a poursuivi son apprentissage mais n'a pas été aidé par un système anti-calage l'ayant envoyé en queue de peloton au départ et par un mécanicien étourdi ayant oublié qu'il devait patienter cinq secondes avant de pouvoir s'occuper de l'Alfa Romeo au stand, résultant en un drive-through.

Nico Hülkenberg

Note : 5

Moins impressionnant qu'à Bahreïn, Hülkenberg était parti pour rallier l'arrivée en tant que lanterne rouge. Mais Alexander Albon en a décidé autrement.

Lance Stroll

Note : 5

Victime de l'audacieuse tentative de dépassement d'Albon, Stroll tenait la dragée haute à son coéquipier et figurait même dans le top 10 lorsque les hommes en pneus durs se sont immobilisés.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44, entrent en collision

Alexander Albon

Note : 4

Albon n'a pas vu le drapeau à damier puisqu'il est allé percuter Stroll au premier virage, après une tentative de dépassement brouillonne. Un week-end à oublier pour Williams.

Valtteri Bottas

Note : 5

Alors qu'il était sur les talons de Fernando Alonso, Valtteri Bottas a dû jeter l'éponge en raison d'un problème moteur. Nul doute qu'il aurait aisément fini dans les points si son bloc avait tenu.

Fernando Alonso

Note : 5

Au moment où Bottas perdait tout, Alonso connaissait lui aussi des problèmes sur son moteur. L'Espagnol était virtuellement sixième et, le plus important, devant son coéquipier au prix d'attaques ininterrompues en début de parcours.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lando Norris, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo

Note : 5

Grâce à un premier arrêt dès le cinquième tour, Ricciardo est parvenu à se hisser devant Lando Norris lorsque celui-ci est également passé par la pitlane. L'Australien était alors dans le bon train pour remonter vers le top 10 avant que son moteur ne rende l'âme à son tour.

Yuki Tsunoda

Non noté

Nous avons pris la décision de ne pas noter Yuki Tsunoda, le Japonais n'ayant pas disputé les qualifications et la course en raison de plusieurs problèmes techniques.

Mick Schumacher

Non noté

Même choix pour Mick Schumacher, qui a dû déclarer forfait après un impressionnant accident en Q2. Notons toutefois qu'au moment de son crash, l'Allemand était en bonne posture pour se hisser en Q3, ce qui n'est jamais arrivé dans sa carrière.

L'équipe médicale sur les lieux du crash de Mick Schumacher, Haas VF-22