Les notes du Grand Prix d'Australie 2022

Les lauriers pour Charles Leclerc

Note : 10

C'est une note parfaite pour Charles Leclerc, qui a dominé le Grand Prix d'Australie de la tête et des épaules. Le pilote Ferrari y a même réalisé le premier Grand Chelem de sa carrière (pole, victoire, meilleur tour et tous les tours en tête). On est bien loin du Leclerc agressif et un peu brouillon des premières années. Il n'y a, ce dimanche, rien à redire. Il était déjà très solide à Bahreïn et à Djeddah, cette nouvelle victoire cueillie avec la manière est peut-être annonciatrice d'une année de rêve pour lui et la Scuderia.

Le vainqueur Charles Leclerc, Ferrari F1-75, arrive dans le parc fermé

Le bonnet d'âne pour Lance Stroll

Note : 3

Il n'y a pas grand-chose à sauver du week-end de Lance Stroll. On arrive facilement à comprendre que son Aston Martin n'est pas un foudre de guerre et que pour aller vite, il faut sur-piloter. Nous ne lui reprochons donc pas son crash à la fin des EL3. Non, ce qu'on lui reproche surtout, c'est ce pilotage dangereux ayant envoyé Nicholas Latifi dans le mur en qualifications, dans un tour de chauffe qui plus est, et Valtteri Bottas près du bac à gravier en course. On l'a aussi vu louvoyer en ligne droite pour défendre coûte que coûte sa neuvième position, chose que la direction de course a pu apprécié puisqu'elle lui a infligé cinq secondes d'une pénalité bien méritée.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Le reste de la grille

Sergio Pérez

Note : 8

Moins transparent qu'à l'accoutumée, Sergio Pérez n'a pas eu trop de difficultés à se défaire des Mercedes après un départ raté et a ramené 18 points à Red Bull, qui en a bien besoin pour tenter de rattraper Ferrari au championnat.

George Russell

Note : 9

Pour réussir en F1, il faut du talent mais aussi un brin de chance. Le talent, Russell l'a. La chance, il en a profité avec les abandons et les interventions de la voiture de sécurité. Et ce podium a certainement meilleur goût que celui du GP de Belgique l'an passé.

George Russell, Mercedes-AMG, troisième, sur le podium avec son trophée

Lewis Hamilton

Note : 8

Après un GP d'Arabie saoudite difficile, Hamilton a retrouvé des couleurs. Un Safety Car lui coûte surement le podium, et on a pu entendre sa frustration à la radio d'ailleurs, mais les points qu'il rapporte sont assez gros pour permettre à Mercedes de reprendre la deuxième place du championnat.

Lando Norris

Note : 8

Un superbe pilotage de Lando Norris ce dimanche, qui n'a besoin que d'une bonne voiture pour se battre avec ceux qui composent l'avant du peloton.

Daniel Ricciardo

Note : 7

On enlève un point à Daniel Ricciardo car, bien qu'il ait passé la course dans les échappements de son coéquipier, il a une nouvelle fois souffert de la comparaison en qualifications en se prenant trois dixièmes dans la figure.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Esteban Ocon

Note : 6

L'accident de Sebastian Vettel a redistribué les cartes, Esteban Ocon a eu une mauvaise main en s'arrêtant très tôt : il a passé plus de 20 tours derrière Alexander Albon sans réussir à la doubler. Certes, l'exercice est difficile à Melbourne, mais l'Alpine avait le rythme pour prétendre à mieux ce week-end. Dommage.

Valtteri Bottas

Note : 7

Autre grand perdant de la neutralisation, Valtteri Bottas a tout de même ramené quatre points au volant d'une Alfa Romeo un peu moins véloce que d'habitude. Pas sûr que cela consolera le Finlandais, qui a vu sa série de 103 apparitions en Q3 prendre brutalement fin ce week-end.

Pierre Gasly

Note : 7

Jamais deux sans trois. Pierre Gasly a lui aussi été floué et a dû se battre avec Lance Stroll en conséquence. La lutte était belle, mais elle a fait perdre un temps fou au pilote français.

Alexander Albon

Note : 10

La meilleure note possible pour Alexander Albon, qui mérite les lauriers de Charles Leclerc. Lorsque l'on convertit une vingtième place sur la grille en dixième position à l'arrivée, tout en restant performant sur des pneus vieux de 57 tours, cela mérite le respect. Surtout au volant d'une Williams.

Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522

Zhou Guanyu

Note : 8

Zhou Guanyu n'a pas été beaucoup filmé durant la course mais le Chinois n'a pas été horrible, loin de là. Il termine une nouvelle fois à la porte des points et continue d'emmagasiner de l'expérience.

Mick Schumacher

Note : 8

Pour la première fois de l'année, Mick Schumacher a devancé Kevin Magnussen sur la ligne d'arrivée. Il faudra encore attendre pour les points (deux semaines au minimum) mais le fils du septuple Champion du monde a confirmé qu'il répondait présent face à un vrai coéquipier.

Kevin Magnussen

Note : 6

Certes, le circuit de Melbourne n'a pas mis en lumière les qualités de sa Haas, mais Kevin Magnussen n'a pas irréprochable ce dimanche, avec notamment une sortie de piste lui ayant fait perdre du temps et des positions.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda

Note : 5

Contrairement au Grand Prix d'Arabie saoudite, Yuki Tsunoda a pu prendre le départ de la course. C'est le seul point positif de ce week-end.

Nicholas Latifi

Note : 4

La facture des réparations commence à s'allonger pour Williams, et Nicholas Latifi n'y est pas étranger. Après avoir fini en toupie en qualifications, bien aidé par Lance Stroll, le Canadien a vu du haut de sa seizième place son coéquipier Alexander Albon ouvrir le compteur de l'équipe. Une gifle qui doit faire très mal.

Fernando Alonso

Note : 7

Il termine dernier de l'épreuve mais Fernando Alonso a très bien piloté à Melbourne et n'a rien à se reprocher. L'accident dans un tour de Q3 prometteur n'est pas de son fait et lorsque l'on part en milieu de grille avec une mauvaise stratégie, il est toujours très difficile de remonter.

Fernando Alonso, Alpine A522

Max Verstappen

Note : 9

Ça commence à faire beaucoup pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull a une nouvelle fois abandonné à cause d'un problème moteur alors qu'il détenait fermement les 18 points de la deuxième place, et pouvait très probablement récolter celui du meilleur tour en course.

Sebastian Vettel

Note : 5

La moyenne de consolation pour Sebastian Vettel, qui a abandonné assez tôt dans la course et donc n'a pas pu être noté comme ses petits camarades. Mais avec une panne moteur en EL1, une amende pour sa virée en scooter, un crash en EL3, une élimination en Q1 et une course pénible avant un second accident, il n'y a rien à retenir de cette rentrée ratée.

Carlos Sainz

Note : 5

Même chose pour Sainz, qui n'a pas été épargné non plus. Un départ en première ou deuxième ligne aurait totalement transformé sa course, mais un bien mauvais timing l'a condamné à partir en neuvième position. Excédé par une mauvaise qualification et par un mauvais départ, peut-être que Sainz en a fait trop pour remonter.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passe devant la voiture arrêtée de son coéquipier Carlos Sainz