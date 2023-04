Les notes du Grand Prix d'Australie 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 9

Décidemment, c'est beaucoup trop facile pour Max Verstappen. Le double Champion du monde en titre a signé à Melbourne sa deuxième victoire en trois courses tout en s'offrant un peu d'air frais en tête du championnat. L'avantage de sa machine sur la concurrence est incontestable, en témoigne la facilité avec laquelle il s'est défait de Lewis Hamilton en début de course et a pu ensuite gérer son avance sur son rival, mais encore faut-il réussir à dompter la bête. Sergio Pérez a prouvé lors de ce week-end que cette tâche, justement, n'était pas aussi aisée que ça. On ne donne pas de note parfaite à Verstappen en dépit de sa pole, son meilleur tour et sa victoire car on reproche au Néerlandais un excès de timidité au départ, qui a profité aux pilotes Mercedes et qui aurait pu avoir des conséquences un peu plus importantes sur sa course si un premier drapeau rouge n'avait pas été présenté.

Le vainqueur Max Verstappen, Red Bull Racing

Le bonnet d'âne pour la direction de course

Note : 0

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas à un pilote que nous remettons le bonnet d'âne. Dire que la direction de course n'a pas été au niveau dimanche à Melbourne serait un euphémisme. À cause de décisions plus que discutables, allant clairement à l'inverse de l'esprit de la course et dans le sens du spectacle, les fans n'ont obtenu qu'une bouillie insupportable en fin de course. Surtout, des pilotes et équipes ont perdu gros. Des jours entiers de préparation, des efforts colossaux pour obtenir des points plus que précieux dans un championnat offrant plus d'argent aux équipes les mieux classées. Tout ça, pour certains, est parti en fumée, bêtement. Le premier drapeau rouge présenté en début d'épreuve pour l'accident d'Alexander Albon avait déjà du mal à se justifier, d'autant qu'il a tué tout intérêt concernant la stratégie, mais celui suivant l'abandon de Kevin Magnussen reste incompréhensible. On estime que c'était l'occasion rêvée de "sauver" une course sympathique mais un peu ennuyeuse sur la fin en évitant une arrivée sous Safety Car et, potentiellement, de voir de nouvelles têtes sur le podium. Sans surprise, ce drapeau rouge et la procédure de départ arrêté à deux tours du but a semé le chaos. Encore plus embarrassant, la course s'est conclue dans une neutralisation et dans l'ordre qui précédait le drapeau rouge, sans ceux qui ont abandonné dans ce "tour pour rien".

Un commissaire agite le drapeau rouge

Lewis Hamilton

Note : 8

Excellent week-end pour Hamilton, qui renoue avec le podium. Même si le Britannique a été devancé par son coéquipier en qualifications et lors des premiers tours de course, il avait le rythme pour figurer aux avant-postes.

Fernando Alonso

Note : 9

Trois troisièmes places en trois courses, on ne peut pas dire qu'Alonso manque de régularité. Encore un excellent week-end pour l'Espagnol, qui vit une seconde jeunesse.

Lance Stroll

Note : 8

Ses blessures et le manque de temps de piste au volant de l'AMR23 ne semblent pas ralentir Stroll, dont le rythme n'a pas été ridicule si on le compare à celui d'Alonso.

Sergio Pérez

Note : 8

Le fait que Pérez finisse cinquième de cette course relève du miracle en sachant qu'il s'élançait depuis la voie des stands et occupait la septième position à deux tours du but. Il y n'a pas de quoi être déçu de la remontée du Mexicain car, même si sa machine est la plus rapide de la grille, il n'a pas pu jouer avec la stratégie pour remonter plus facilement au classement.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Lando Norris

Note : 8

Premiers points de l'année pour Norris, qui est sorti triomphant d'une belle lutte face à Hülkenberg.

Nico Hülkenberg

Note : 8

Le sort s'acharne sur Hülkenberg, qui était quatrième derrière un Sainz en passe d'être pénalisé après le chaos du troisième départ. Cela aurait été synonyme de podium pour l'Allemand – ce n'est pas comme si il attendait ça depuis 2010 – mais la présentation immédiate du drapeau rouge l'a fait reculer dans le top 10. Dommage.

Oscar Piastri

Note : 6

Pour finir dans les points, premièrement il faut finir. Piastri l'a compris et s'est tenu loin des incidents des derniers tours pour rallier l'arrivée à la neuvième place. L'Australien ouvre son compteur à domicile, encore mieux.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Zhou Guanyu

Note : 6

Dans la discrétion la plus totale, Zhou marque le point de la dixième place et domine une fois de plus son coéquipier. C'est à se demander qui est le pilote numéro 1 chez Alfa Romeo.

Yuki Tsunoda

Note : 8

Tout comme Hülkenberg, Tsunoda a été le grand gagnant du troisième départ qui n'a pas compté. Avant ça, le Japonais avait tout donné pour conserver les places gagnées sur le premier envol mais sa machine a vite montré ses limites.

Valtteri Bottas

Note : 3

Certains offrent des points pour la feuille et l'encre, on en donne trois à Bottas pour les pneus et l'essence.

Carlos Sainz

Note : 6

Le désespoir dans la voix de Sainz au moment d'apprendre sa pénalité pour avoir percuté Alonso au troisième départ était assez déchirant, surtout que cela le sortait obligatoirement du top 10. Mais l'Espagnol a bel et bien envoyé son compatriote en tête-à-queue et devait affronter les conséquences. Saluons néanmoins ses nombreux tours passés dans le top 4.

Carlos Sainz, Ferrari

Pierre Gasly

Note : 8

Excellente prestation de Gasly ce week-end, très mal récompensée avec un accrochage fratricide lors du troisième départ. C'est vraiment dommage, le Français n'avait plus été aussi proche du podium depuis très longtemps.

Esteban Ocon

Note : 6

Moins en verve, Ocon a dû se retrousser les manches pour gagner les positions perdues après un arrêt au stand dès la fin du premier tour alors qu'il était dans le top 10.

Nyck de Vries

Note : 4

Encore un week-end difficile pour Nyck de Vries, qui n'a toujours pas fini de manger son pain noir visiblement.

Logan Sargeant

Note : 3

Beaucoup de choses peuvent changer en deux semaines : très performant à Djeddah, Sargeant est passé à côté de son week-end à Melbourne. La seule fois où l'on a vu l'Américain à l'écran, c'était pour montrer le moment où il a percuté De Vries au troisième départ.

Logan Sargeant, Williams Racing FW45

Kevin Magnussen

Note : 4

Magnussen n'a pas vu la fin du Grand Prix et tant mieux pour lui, cela a mis un terme à un week-end dans lequel Hülkenberg l'a surclassé.

George Russell

Note : 9

Pour la forme, Russell obtient un 9 de consolation après avoir abandonné dans le premier tiers de course. Deuxième sur la grille, il a surpris Verstappen au départ et mené l'épreuve devant son équipier. Il aurait pu braquer la banque en s'arrêtant à la sortie du Safety Car pour l'accident d'Albon mais celui-ci s'est transformé en drapeau rouge, ruinant son pari stratégique.

Alexander Albon

Non noté

On ne donne pas de note à Albon car sa course s'est arrêtée après six tours, sur une sortie de piste. Pour ses qualifications en revanche, on lui donne volontiers un 10 car il a tiré le meilleur de sa Williams pour non seulement intégrer la Q3 mais aussi réaliser le record dans le deuxième secteur. Chapeau.

Charles Leclerc

Non noté

Leclerc n'a même pas eu la chance de faire un tour du circuit sur lequel il s'est imposé l'an dernier.