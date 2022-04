Les notes du Grand Prix de Bahreïn 2022

Les lauriers pour Charles Leclerc

Note : 10

Près de deux ans que Charles Leclerc et la Scuderia Ferrari attendaient ça. Enfin, la série noire du Cheval Cabré a pris fin. Enfin, les cloches de Maranello ont sonné. Cette victoire doit être d'autant plus savoureuse pour Leclerc puisqu'il s'impose à Bahreïn, le même circuit où il avait été privé de premier triomphe sur un problème moteur, début 2019. Dimanche, rien de tout ça. Le Monégasque a géré du départ jusqu'à l'arrivée, même lorsque Max Verstappen l'a harcelé pendant plusieurs tours. Et vu le coup de volant de Leclerc et les performances de sa machine cette année, nul doute que d'autres victoires rouges suivront.

Le vainqueur Charles Leclerc sur le podium

Le bonnet d'âne pour Daniel Ricciardo

Note : 5

Il est peut-être injuste de décerner le titre de cancre du Grand Prix à Daniel Ricciardo étant donné que l'Australien se remettait d'un test COVID positif l'ayant empêché de prendre part aux trois dernières journées des essais de pré-saison, mais force est de constater qu'il n'a pas été flamboyant lors de ce week-end. Il faut remonter jusqu'au GP de Hongrie 2019 pour voir Ricciardo s'élancer aussi loin sur la grille (en 18e position), son coéquipier Lando Norris lui ayant gentiment collé sept dixièmes en Q1. En course, il s'est longtemps battu avec Nicholas Latifi et Nico Hülkenberg pour ne pas finir dernier. S'il termine 14e, devant Norris, Ricciardo ne le doit qu'à une mauvaise stratégie pour son voisin de garage et à l'intervention du Safety Car. Espérons que le pilote redresse rapidement la barre, même si la MCL36 est loin d'être un foudre de guerre pour le moment.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Le reste de la grille

Carlos Sainz

Note : 9

Certes, Carlos Sainz a répondu présent en assurant le doublé et en aidant Ferrari à obtenir un score parfait à Bahreïn, mais le pilote espagnol n'a plus été capable de tenir le rythme de son coéquipier une fois entré en Q3.

Lewis Hamilton

Note : 10

Le septuple Champion du monde a de la chance de finir sur le podium compte tenu du rythme de sa Mercedes W13 mais il fallait quand même faire un bel effort pour aller décrocher ce top 3 !

George Russell

Note : 9

Russell n'a pas été ridicule pour ses "vrais" débuts avec Mercedes (toujours à Bahreïn d'ailleurs) mais le Britannique s'est fait éclipser par Hamilton en qualifications et en course.

Kevin Magnussen

Note : 9

Personne n'aurait parié sur une arrivée dans le top 5 pour Magnussen, le Danois a prouvé que nous faisions tous fausse route même si son agressivité exacerbée en début de course l'a peut-être privé d'une meilleure position à l'arrivée.

Magnussen félicité par les mécaniciens Haas à l'arrivée

Valtteri Bottas

Note : 9

Bottas méritait son 10/10 sans un envol catastrophique, heureusement le pilote Alfa Romeo s'est rattrapé avec cette excellente remontée jusqu'à la sixième place.

Esteban Ocon

Note : 8

Il n'y a pas grand-chose à dire sur la course d'Ocon, le Français a répondu présent et a été plus rapide que son coéquipier. Sa seule faute est d'avoir envoyé Mick Schumacher en tête-à-queue dans le premier tour, ce qui lui a fait perdre cinq secondes au stand avec une pénalité pas imméritée.

Yuki Tsunoda

Note : 8

Vraiment, Tsunoda a un problème avec les qualifications : une fois de plus, le Japonais a été éliminé en Q1 (ce n'est que la huitième fois en 22 GP), ce qui est vraiment regrettable puisque son rythme en course a été très bon.

Fernando Alonso

Note : 7

Même si l'on ne pouvait pas louper son Alpine rose sur la piste, Alonso a été plutôt transparent ce dimanche, il ne doit son arrivée dans les points qu'aux abandons des trois pilotes devant lui.

Fernando Alonso, Alpine A522

Zhou Guanyu

Note : 9

Les attentes placées sur le seul rookie de la saison étaient évidemment grandes et on ne peut pas dire que Zhou a déçu : dans le sillage de Bottas tout au long de la course, il n'a été décroché qu'au moment du Safety Car, une question de timing, et a gagné son duel face à Schumacher pour le point de la dixième place.

Mick Schumacher

Note : 7

Est-ce que Schumacher est en train de vivre ce que Mazepin a vécu en 2021 ? Il est bien trop tôt pour le dire mais il est certain que l'Allemand a souffert de la comparaison face à l'expérimenté Magnussen à Bahreïn. Son pari des tendres usés l'a propulsé dans le top 10 en fin de course, malheureusement il n'a pas été payant et il est vite sorti des points.

Lance Stroll

Note : 7

Alors ce n'est peut-être pas énorme mais Stroll peut se vanter d'avoir fini en tête du wagon de queue motorisé par Mercedes. Ce qui est moins reluisant en revanche, c'est d'avoir souffert de la comparaison avec Hülkenberg ce week-end.

Alexander Albon

Note : 8

Il y a du Russell dans cet Albon, le pilote a impressionné en qualifications en se hissant en Q2 et a ensuite fait tout son possible pour tenir la baraque en course. Mais lorsque l'on est au volant d'une monoplace peu compétitive, les miracles sont limités.

Alex Albon a bien résisté dans les premiers tours

Lando Norris

Note : 7

Une vraie surprise de voir Norris si loin dans le classement, lui qui avait fini quatrième sur ce même tracé il y a un an, mais telle est la place de McLaren en ce début de saison.

Nicholas Latifi

Note : 6

Peu de choses à dire sur la course de Latifi, on ne l'a vu que quand la réalisation s'attardait un peu sur les McLaren. Il a au moins le mérite de ne pas finir dernier.

Nico Hülkenberg

Note : 7

Loin d'être ridicule, Hülkenberg a été le dernier homme à franchir la ligne d'arrivée. L'Allemand ne pouvait pas espérer beaucoup plus, il est arrivé au dernier moment à Bahreïn, sans avoir piloté l'Aston Martin au préalable. Compte tenu de ses circonstances vraiment défavorables, Hülkenberg a (encore une fois) prouvé que les équipes faisaient peut-être une erreur en se privant de ses services.

Sergio Pérez

Note : 8

Surclassé par son coéquipier, une habitude désormais, Pérez était remonté à la troisième place avant son abandon dans le dernier tour. Le Mexicain était suffisamment rapide pour devancer Hamilton mais pas assez pour aider son coéquipier à faire pression sur Leclerc pour jouer la victoire.

Max Verstappen

Note : 9

Quel crève-cœur pour le Champion du monde, contraint d'abandonner alors qu'il était deuxième. Avant cela, il a donné du fil à retordre au leader Leclerc avec plusieurs dépassements au premier virage et aurait probablement remis le couvert avec l'arrivée du Safety Car. Seul point noir, le fait de l'avoir vu s'agacer à la radio en suivant les ordres de son équipe, qui n'étaient pas à son goût.

Verstappen au garage après son abandon

Pierre Gasly

Note : 9

Gasly a pimenté la fin de course en s'arrêtant sur le bord de piste, moteur en feu. Dommage, le Français rendait une copie excellente avant ça et filait vers les quatre points de la huitième place.