Les notes du Grand Prix de Hongrie 2022

Les lauriers pour Lewis Hamilton

Note : 9

Un problème de DRS a empêché Lewis Hamilton de défendre ses chances en qualifications alors qu'il était plus rapide que George Russell en Q1 et en Q2, mais le pilote Mercedes a mené une course impeccable en doublant les Alpine au départ avant de se défaire de Lando Norris. Hamilton a ensuite parfaitement exécuté sa stratégie pour prendre l'avantage sur les Ferrari et sur son coéquipier en fin d'épreuve, même s'il a été impuissant face au rythme du vainqueur Max Verstappen.

Lewis Hamilton (Mercedes)

Le bonnet d'âne pour Yuki Tsunoda

Note : 4

Yuki Tsunoda a devancé son coéquipier Pierre Gasly en qualifications, mais c'est surtout grâce au chrono supprimé pour ce dernier pour les limites de la piste. En course, s'il s'est un temps hissé à la 14e place, une stratégie à trois arrêts et un tête-à-queue à la sortie de la chicane lui ont coûté cher, en plus d'un criant manque de rythme.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) après son tête-à-queue

Le reste de la grille

Max Verstappen

Note : 8

Si Max Verstappen était compétitif tout le week-end au Hungaroring et a réalisé une remontée époustouflante après ne s'être qualifié que dixième à cause d'un problème d'unité de puissance, il ne peut obtenir la note maximale à cause de deux erreurs conséquentes : un gros blocage de roue au virage 2, qui a joué un rôle majeur dans son mauvais placement sur la grille, et un 360° à la sortie de l'avant-dernier virage, qui aurait pu lui coûter la victoire. Il n'en a rien été, sa domination ayant été implacable ce dimanche en dépit d'un problème d'embrayage.

George Russell

Note : 8

George Russell a créé la sensation avec la première pole position de sa carrière. Le pilote Mercedes n'a pas démérité le dimanche en menant un moment et en résistant à Charles Leclerc sans en faire trop ; il a fait sa propre course et a décroché un podium mérité.

Carlos Sainz

Note : 8

Carlos Sainz a eu le mérite d'être le mieux placé des pilotes Ferrari en Q3, et son rythme était inférieur à celui de Charles Leclerc en course, mais lui n'a pas subi les pneus durs. Sa stratégie n'était pas optimale pour autant, avec un relais de 17 tours en mediums, un autre de 30 boucles avec le même composé, puis 23 tours en tendres. Ainsi, le podium lui a échappé.

Sergio Pérez

Note : 7

Sergio Pérez manquait cruellement de rythme en qualifications, où la Q3 lui a échappé. Il est bien remonté en course mais a quand même franchi la ligne d'arrivée à 16 secondes de Verstappen, malgré le tête-à-queue et la stratégie légèrement défavorable de ce dernier (qui partait en tendres usés contre neufs pour Pérez, et a fini la course par un relais de 32 tours contre 28).

Charles Leclerc

Note : 8

Charles Leclerc n'a pas grand-chose à se reprocher ce week-end. Certes, il aurait pu faire mieux en qualifications, mais son début de course a été particulièrement efficace et il dominait l'épreuve lorsque Ferrari a commis la bévue stratégique de l'équiper de pneus durs, avant de lui faire réaliser un troisième arrêt au stand face à l'inefficacité de ces gommes. Leclerc pouvait gagner, il a fini sixième. Le titre s'éloigne encore.

Lando Norris

Note : 9

Pour la quatrième fois cette saison, Lando Norris était le "meilleur des autres" à l'arrivée du Grand Prix, et pas d'un peu : il comptait 23 secondes d'avance sur Fernando Alonso sous le drapeau à damier... mais aussi une minute de retard sur les top teams. Il peine donc à se satisfaire de cette septième place. Une superbe quatrième position en qualifications a en tout cas parachevé cette belle performance.

Lando Norris (McLaren)

Fernando Alonso

Note : 7

La sixième place de Fernando Alonso en qualifications cache le fait qu'il a été battu par Ocon. En course, l'Espagnol était légèrement plus compétitif que son coéquipier, mais les deux Alpine ont souffert de leur stratégie à un arrêt et de ce long relais avec le composé dur, peu compétitif.

Esteban Ocon

Note : 7

Esteban Ocon n'a pas démérité avec la cinquième place des qualifications, certes nettement derrière la McLaren de Norris. En course, il n'a logiquement pas su se maintenir à ce niveau, et a tout juste sauvé la neuvième place face à Sebastian Vettel, après avoir dû laisser passer un Alonso plus rapide.

Sebastian Vettel

Note : 7

Sebastian Vettel a connu un samedi à oublier, avec un accident en EL3 et une élimination en Q1, mais sa course a en revanche été très solide avec cette remontée à la dixième place, à un dixième à peine d'Ocon. Si Aston Martin avait demandé à Stroll de le laisser passer plus tôt, peut-être l'aurait-il eue, la neuvième place.

Lance Stroll

Note : 7

Lance Stroll, lui, a eu le mérite de passer en Q2, mais sa stratégie était un peu moins favorable avec un ultime relais de 23 tours en tendres usés, et Aston Martin lui a demandé de laisser passer Vettel pour que ce dernier tente de rattraper Ocon. Cela n'a pas été un succès, mais l'Allemand n'a pas eu le temps de rendre la dixième place au Canadien. Cela dit, on peut imaginer que Vettel serait passé devant dans tous les cas.

Pierre Gasly

Note : 7

Les week-ends compliqués se succèdent pour Pierre Gasly, qui a échoué au 19e rang de la Q1 après avoir vu un chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste. AlphaTauri a décidé de l'équiper d'une unité de puissance neuve avec un départ des stands, n'ayant pas grand-chose à perdre avec une pénalité, et Gasly a mené une course efficace pour remonter à la 12e place.

Zhou Guanyu

Note : 6

Douzième en Q2, Zhou Guanyu était quand même devancé par Valtteri Bottas en qualifications, et il a dégringolé à la 17e place au départ. Une stratégie à un arrêt a été tentée sans succès, et Zhou a interrompu son relais en pneus durs pour chausser des tendres ; il a alors tenu un rythme comparable à celui des leaders, mais il était bien tard, et il n'a fini que 13e.

Mick Schumacher

Note : 6

Ne disposant pas des évolutions Haas, Mick Schumacher était à deux dixièmes de son coéquipier Kevin Magnussen en Q1 puis quatre dixièmes en Q2, mais la course a bien commencé : il était même aux portes du top 10 au moment des premiers arrêts au stand. Chausser les durs était toutefois une erreur, et il s'en est débarrassé au bout de 20 tours, mais le mal était fait.

Daniel Ricciardo

Note : 4

Encore un week-end à oublier pour Daniel Ricciardo, dont le calvaire continue chez McLaren. L'Australien était plutôt proche de Norris en Q1 et en Q2, mais dans la phase la plus importante, il accusait six dixièmes de retard. Son rythme était également inférieur lors d'une course où il a écopé de cinq secondes de pénalité pour un accrochage avec Lance Stroll, mais même sans cette sanction, il était à 51 secondes de son équipier sous le drapeau à damier.

Daniel Ricciardo (McLaren), loin derrière une Alpine

Kevin Magnussen

Note : 6

Une performance correcte en qualifications avec la 13e place, avant qu'un aileron avant endommagé n'entraîne un drapeau noir à disque orange et une étonnante stratégie avec des arrêts aux sixième, 35e... et 67e tours, sous le régime de la voiture de sécurité virtuelle. Cet ultime changement de pneus a failli faire perdre la 16e place à Magnussen, mais ça n'a que peu d'importance...

Alexander Albon

Note : 6

Alexander Albon n'a pas démérité en qualifications, où la Q2 ne lui a échappé que pour un demi-dixième de seconde. La course a été plus compliquée, un accrochage s'étant produit dès le deuxième virage avec Sebastian Vettel, ce qui a entraîné un arrêt au stand au second tour pour changer d'aileron avant. Avec déjà 20 secondes de retard sur le peloton, il allait être difficile de remonter dans les points, surtout en effectuant le plus long relais en tendres : 29 tours.

Nicholas Latifi

Note : 6

Un petit point bonus à Nicholas Latifi pour son meilleur temps en Essais Libres 3, qui était partiellement circonstanciel avec la piste séchante, mais tout de même réalisé à la régulière. Le Canadien a cependant retrouvé son niveau habituel par la suite avec la dernière place en Q1 (en dépit du meilleur temps absolu dans le premier secteur !) et une course passée en fond de peloton, pas aidé par des dégâts survenus dans l'incident au virage 2.

Valtteri Bottas

Note : 7

Valtteri Bottas a eu le mérite de passer en Q3, bien qu'il ne soit pas parvenu à se maintenir dans le top 10 en début de course. Le Finlandais a ensuite tenté la même stratégie à un arrêt que les Alpine, sans succès puisqu'il s'est fait dépasser par les Aston Martin avant d'être contraint à l'abandon par une perte de puissance alors qu'il était parti pour finir 12e.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)