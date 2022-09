Les notes du Grand Prix d'Italie 2022

Les lauriers pour Nyck de Vries

Note : 10

On ne réserve habituellement la note maximale qu'à l'auteur d'un week-end parfait, mais compte tenu des circonstances, Nyck de Vries mérite l'exception qui confirme la règle. Au pied levé, le Néerlandais a remplacé Alex Albon au volant de la Williams. Après une demi-séance d'essais libres, il a corrigé Nicholas Latifi en qualifications, puis a livré une course impeccable qui lui a permis d'aller chercher les points de la neuvième place. Sa faculté d'adaptation, déjà vue aux 24 Heures du Mans en juin dernier, a impressionné et l'aidera peut-être à trouver une place de titulaire en 2023. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !

Malgré son impréparation, Nyck de Vries a brillé à Monza.

Le bonnet d'âne pour Nicholas Latifi

Note : 3

Les débuts éclatants de Nyck de Vries ont un effet dévastateur pour Nicholas Latifi. Le Canadien paye le prix d'une comparaison directe qui fait très mal, puisqu'il a été battu en qualifications par un pilote débutant qui connaissait à peine sa monture... Le Canadien n'a pas fait de miracle en course et se dirige de plus en plus vers ce qui semble être un départ inéluctable en fin de saison.

Nicholas Latifi se dirige de plus en plus vers la sortie...

Le reste de la grille

Max Verstappen

Note : 9

Battu en qualifications par Charles Leclerc, Max Verstappen se savait pénalisé sur la grille. Mais ce n'est même plus un handicap pour le Champion du monde en titre, qui marche sur l'eau et a réalisé une énième course parfaite : c'est son onzième succès de la saison, le cinquième consécutif.

Charles Leclerc

Note : 9

Une pole qui ne doit rien à personne, un départ canon, et Charles Leclerc pouvait nourrir de grandes ambitions. Le pari stratégique de Ferrari n'a pas fonctionné mais Max Verstappen et Red Bull semblaient de toute manière un cran au-dessus. Le Monégasque n'a rien à se reprocher.

Charles Leclerc est tombé sur plus fort que lui à Monza.

George Russell

Note : 8

George Russell n'a pas la meilleure voiture, il le sait, et il en tire donc le meilleur avec une implacable régularité. Il sait aussi profiter à merveille des opportunités, comme ces pénalités qui l'ont expédié en première ligne. Solide en course, il s'offre son septième podium de la saison et reste dans le match pour la deuxième place du championnat.

Carlos Sainz

Note : 8

Rapide en qualifications mais un cran en-dessous de son coéquipier, il était condamné au fond de grille. Sa remontée a été offensive et bien sentie, pour le mener assez rapidement vers une place plus conforme au standing de sa monoplace. Du bon travail.

Lewis Hamilton

Note : 8

Pour l'honneur, Lewis Hamilton a devancé George Russell en Q3, avant d'être envoyé en fond de grille par sa pénalité moteur. Un temps coincé en fond de peloton, il s'est montré patient et est remonté au prix d'une belle course, marquée par un très beau double dépassement. Il ne pouvait pas espérer mieux que cette cinquième place.

Remontée réussie pour Lewis Hamilton, parti du fond de grille.

Sergio Pérez

Note : 7

Sergio Pérez se défend bien, mais l'écart de performance avec Max Verstappen plaide régulièrement en sa défaveur. Pénalisé de 10 places sur la grille, il a dû s'arrêter prématurément pour chausser les pneus durs et gérer un problème technique à l'avant droit. Dans ce contexte, la sixième place est un moindre mal dont le mérite lui revient, avec en bonus le point du meilleur tour en course.

Lando Norris

Note : 8

Devançant Daniel Ricciardo, Lando Norris s'est hissé en deuxième ligne à la faveur des nombreuses pénalités. Le Britannique a fait sa course, sans opposer une résistance inutile, ce qui l'a conduit à terminer "meilleur des autres" pour aider McLaren à reprendre des points sur Alpine.

Pierre Gasly

Note : 8

Sur les terres de son exploit de 2020, Pierre Gasly a renoué avec la Q3. En course, le Français a tout donné et a longtemps buté sur la McLaren de Daniel Ricciardo, jusqu'à l'abandon de ce dernier. Il inscrit les points de la huitième place au terme d'une semaine durant laquelle il a été malade et physiquement amoindri.

Amoindri durant la semaine, Pierre Gasly a terminé dans les points.

Zhou Guanyu

Note : 7

Zhou Guanyu n'est sans doute pas étincelant, mais il fait preuve d'un sérieux et d'une sagesse remarqués au fil des week-ends. Travailleur, le Chinois a saisi l'opportunité à Monza, où son seul échec sera de ne pas avoir réussi à prendre le dessus sur le brillant Nyck de Vries. Sa dixième place marque sa troisième entrée dans les points, la première depuis le GP du Canada.

Esteban Ocon

Note : 6

Un week-end décevant pour Esteban Ocon, certes pénalisé sur la grille, d'où il est parti 14e. Il a été éliminé en Q2 quand son coéquipier Fernando Alonso a réussi à accrocher la Q3, et a souffert en course où le trafic et le train DRS ne l'ont pas aidé. Il restait sur cinq courses consécutives terminées dans les points.

Aucun point pour Esteban Ocon à Monza... et zéro pointé pour Alpine.

Mick Schumacher

Note : 7

Le réveil de Mick Schumacher pour sauver sa place en F1 sera peut-être trop tardif, mais le pilote Haas fait tout pour convaincre. Affecté par une multitude de problèmes techniques qui l'ont privé de roulage en essais libres, il a aussi été pénalisé sur la grille. Sa course a été solide, avec un joli combat en piste face à Nicholas Latifi, et il accroche la 12e place finale.

Valtteri Bottas

Note : 5

Valtteri Bottas semble en perte de vitesse depuis quelques Grands Prix, peu aidé il est vrai par le niveau de performance d'Alfa Romeo durant l'été. Le Finlandais n'a cette fois pas été trahi par sa mécanique. Parti 15e après une pénalité, il ne s'est jamais battu pour les points.

Yuki Tsunoda

Note : 5

La manche italienne sera à oublier pour Yuki Tsunoda, qui a accumulé les pénalités (moteur, réprimandes et non respect d'un drapeau jaune). Parti 20e, il termine au 14e rang dans un relatif anonymat.

Yuki Tsunoda a surtout fait parler de lui pour ses pénalités...

Kevin Magnussen

Note : 5

Kevin Magnussen a devancé de peu Mick Schumacher en Q1, et c'est tout. Le week-end du pilote danois a été difficile, dans la lignée des précédents, et ponctué d'une pénalité sur la grille de départ.

Daniel Ricciardo

Note : 7

Un an après son triomphe de Monza, Daniel Ricciardo a repris du poil de la bête. L'Australien s'est qualifié juste derrière Lando Norris puis est parti en deuxième ligne à la faveur des pénalités. Auteur d'un bon départ, il a longtemps tenu son rang devant des monoplaces plus rapides, puis la stratégie de son équipe n'a clairement pas été à son avantage. Dans les points, il a été trahi par sa mécanique à quelques tours du drapeau à damier.

Il y avait du mieux pour Daniel Ricciardo, jusqu'à son abandon en fin de course.

Lance Stroll

Note : 6

Sorti en Q1 comme trop souvent, Lance Stroll a été devancé par son coéquipier dans cet exercice. Aston Martin a terriblement souffert à Monza et a donné le sentiment de ne jamais rien pouvoir espérer. Pourtant le Canadien était parti 12e, mais il s'est effondré avant d'abandonner en fin de course sur un problème technique.

Fernando Alonso

Note : 7

Fernando Alonso livrait un week-end dans la droite ligne des deux précédents, avec un rythme prometteur en qualifications et une bagarre intéressante face aux McLaren. Passé en Q3, il s'est élancé sixième sur la grille et il était clairement en lice pour les points... jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par un problème de fiabilité à une vingtaine de tours de l'arrivée.

Sebastian Vettel

Non noté

Éliminé encore une fois dès la Q1, Sebastian Vettel n'a pas pu défendre ses chances en course puisqu'il a abandonné dès le 12e tour sur un problème mécanique. Le futur retraité était de toute manière bien parti pour un nouveau week-end à oublier...

Pas de miracle pour Aston Martin, et un double abandon à Monza.