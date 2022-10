Les notes du Grand Prix du Japon 2022

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

En pole position pour dix millièmes de seconde, Max Verstappen s'est montré intraitable en course malgré des conditions exécrables... mais dans lesquelles il excelle ! Il aurait pu être surpris par Charles Leclerc au premier virage mais n'a pas cédé puis, une fois la course relancée deux heures plus tard, il a exercé une domination nette et sans partage, reléguant le Monégasque à plus de 25 secondes en une vingtaine de tours. Le Néerlandais empoche un deuxième titre qui ne souffre aucune contestation en signant son 12e succès de l'année.

Max Verstappen s'est assuré un deuxième titre mondial.

Le bonnet d'âne pour la FIA

Non seulement les pilotes ont tous été impressionnants en piste avec deux journées de pluie sur les trois à Suzuka, mais en plus on ne pouvait pas passer à côté de l'incident inacceptable survenu après l'accident de Carlos Sainz. La présence d'un engin de levage sur la piste détrempée, sans visibilité et alors que des monoplaces roulaient encore, ne peut être justifiée par aucune excuse tant les leçons de 2014 auraient dû être retenues et tant les pilotes ne cessent de réclamer la fin d'une telle pratique.

Les mauvais souvenirs ont ressurgi à Suzuka...

Le reste de la grille

Sergio Pérez

Note : 8

Quelques jours après sa victoire à Singapour, Sergio Pérez confirme son regain de forme, même s'il a tout de même concédé quatre dixièmes à Max Verstappen en qualifications. Sa course solide sous la pluie a été remarquable, jusqu'à mettre sous pression Charles Leclerc. Il n'aura pas eu le temps de le dépasser sur la piste mais l'a poussé à couper la chicane et à être sanctionné. Suffisant pour reprendre l'avantage dans la lutte pour le titre honorifique de vice-champion du monde.

Charles Leclerc

Note : 7

Le Monégasque est passé à deux doigts d'une nouvelle pole position, tout comme il est passé près de mener le Grand Prix après le premier départ. Sous la pluie, il a toutefois eu du mal, souffrant d'une dégradation prononcée de ses pneus intermédiaires. Résistant à Sergio Pérez, il a court-circuité la chicane dans le dernier tour et a durement mais logiquement été sanctionné, perdant sa deuxième place en course mais aussi au championnat, tout en scellant le titre de Max Verstappen.

Charles Leclerc n'est plus deuxième du championnat.

Esteban Ocon

Note : 10

Le Français estime avoir réalisé son meilleur week-end de l'année et on n'est pas loin de penser la même chose. Qualifié cinquième et devant Fernando Alonso sur le sec, il s'est ensuite régalé sur la piste détrempée qu'il apprécie en course. Au point d'offrir une résistance aussi admirable qu'intelligente face à Lewis Hamilton, lui permettant de signer une quatrième place qui devient son meilleur résultat de la saison.

Lewis Hamilton

Note : 7

Mercedes était en difficulté à Suzuka, au point d'avoir du mal à se maintenir devant les Alpine en rythme pur. Lewis Hamilton a ainsi cédé face à Esteban Ocon en qualifications, puis il a tout tenté sans jamais trouver l'ouverture en course sous la pluie, même s'il était clairement plus rapide que le Français. Il confirme en revanche la dynamique du moment qui le voit reprendre le dessus sur George Russell.

Esteban Ocon et Lewis Hamilton ont offert un magnifique duel.

Sebastian Vettel

Note : 9

Sebastian Vettel aime Suzuka, et la piste japonaise le lui rend bien ! Dans une saison compliquée, le quadruple Champion du monde était ce week-end comme un poisson dans l'eau et a brillé, d'abord en intégrant la Q3, puis en étant malin en course. Celle-ci avait pourtant mal démarré puisqu'un contact avec Fernando Alonso au premier départ l'a envoyé en tête-à-queue, mais chausser très tôt les pneus intermédiaires après la relance a été récompensé. Il a résisté à Alonso sur la ligne pour 11 millièmes de seconde !

Fernando Alonso

Note : 8

Fernando Alonso a débuté son week-end par un meilleur temps, certes anecdotique, en EL1. Le double Champion du monde a en revanche été battu par son coéquipier en qualifications, mais sa détermination en course a de nouveau impressionné, avec une remontée express dans les derniers tours après avoir osé un deuxième arrêt pour chausser des pneus neufs. Il échoue à 11 millièmes de la sixième place.

Sebastian Vettel et Fernando Alonso, comme au bon vieux temps !

George Russell

Note : 6

George Russell est dans une passe plus difficile, après avoir fait preuve d'une très grande régularité tout au long de la saison. Le Britannique était en retrait par rapport à Lewis Hamilton, semblant souffrir plus que son coéquipier des difficultés éprouvées par la Mercedes à Suzuka. Il assure toutefois les points de la huitième place.

Nicholas Latifi

Note : 8

L'image du Canadien est ce qu'elle est, tout comme son avenir désormais garanti hors de la F1, néanmoins il ne lâche pas. Dernier en qualifications, il a su profiter de l'opportunité en course quand il a chaussé rapidement les pneus intermédiaires. Il n'a pas commis d'erreur, lui permettant d'aller égaler le meilleur résultat d'une Williams cette saison avec la neuvième place. Il double d'ailleurs Nyck de Vries au championnat : l'honneur est sauf !

Opportuniste, Nicholas Latifi ouvre enfin son compteur en 2022.

Lando Norris

Note : 7

La McLaren n'était pas dans le coup à Suzuka, ni sur le sec, ni sur le mouillé. Alors Lando Norris a fait ce qu'il a pu : dixième en Q3, dixième en course, il a pris un point et ne pouvait sans doute pas espérer mieux.

Daniel Ricciardo

Note : 6

Éliminé en Q2 puis à la porte des points en course, Daniel Ricciardo n'a pas réalisé le pire week-end de sa saison. Il est tout de même systématiquement devancé par son coéquipier, alors que son avenir sans volant titulaire est désormais confirmé. Une fin de saison dans l'anonymat, en quelque sorte.

Week-end sans saveur pour les pilotes McLaren...

Lance Stroll

Note : 6

Lance Stroll a été éliminé dès la Q1 et a souffert de la comparaison avec Sebastian Vettel tout le week-end. En revanche, le Canadien aime les conditions délicates et l'a prouvé au premier départ avec une prise de risques remarquable. C'est toutefois son seul fait d'arme à Suzuka.

Yuki Tsunoda

Note : 6

Yuki Tsunoda a traversé sa première participation à son Grand Prix national sans se faire remarquer. Il a pour lui d'avoir battu Pierre Gasly samedi en qualifications sur le sec, mais il n'a jamais lutté pour les points en course.

Kevin Magnussen

Note : 6

Le début de week-end était très prometteur pour Haas, avec un vendredi aux avant-postes pour Kevin Magnussen. Son élimination en Q1, sur le sec, a compromis sa course, et ses dépassements réalisés par la suite, dont un magnifique à Degner, n'ont pas été récompensés par des points.

L'écurie Haas n'a pas été récompensée à Suzuka.

Valtteri Bottas

Note : 5

Dans la lignée de sa deuxième partie de saison, Valtteri Bottas paraît perdu. Certes le niveau de l'Alfa Romeo n'est plus ce qu'il était en début d'année, mais on était en droit d'attendre plus du Finlandais dans des conditions offrant des possibilités de briller et de tirer son épingle du jeu.

Zhou Guanyu

Note : 5

Zhou Guanyu a réalisé un week-end très comparable à celui de son expérimenté coéquipier, donnant le sentiment de ne jamais être en mesure d'espérer quoi que ce soit.

Pierre Gasly

Note : 6

"Drôle" de week-end pour Pierre Gasly, confirmé chez Alpine samedi avant d'être éliminé en Q1 à cause de problèmes de freins puis d'une nouvelle mésentente avec ses stratèges. Le Français n'y peut pas grand-chose, et encore moins pour la frayeur hallucinante qu'il s'est faite lorsqu'il a croisé un engin de levage sur la piste... Il est en revanche en tort pour sa vitesse sous drapeau rouge, qui lui a été reprochée ensuite, avec une sanction logique à la clé.

Pierre Gasly tentera d'oublier très vite ce GP du Japon...

Mick Schumacher

Note : 7

En débutant par un crash dès les EL1, Mick Schumacher semblait très mal parti... Mais il a atteint la Q2 le lendemain pour sa première à Suzuka, avec une belle 13e place sur la grille. En course, Haas a tenté de le maintenir le plus longtemps en piste avec les pneus pluie, un pari compréhensible mais qui a finalement sacrifié les chances du pilote allemand qui, pour l'histoire, aura mené quelques secondes en F1 dans sa carrière.

Alexander Albon

Non noté

Éliminé en Q1, Alexander Albon a abandonné dès le premier tour du Grand Prix, sa Williams n'ayant pas survécu à un contact dans le peloton au départ.

Carlos Sainz

Non noté

Carlos Sainz confiait son ras-le-bol à l'issue des qualifications, après avoir manqué une nouvelle fois la pole position pour quelques millièmes. En course, il est à l'origine du drapeau rouge en ayant perdu le contrôle dans le premier tour mais, soyons honnêtes, ça aurait sans doute pu être n'importe qui...

Carlos Sainz est parti en aquaplaning dans le premier tour.