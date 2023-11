Les notes du Grand Prix de Las Vegas 2023

Les lauriers pour Charles Leclerc

Note : 9

Auteur d'une nouvelle pole, le Monégasque n'a pas pu faire grand-chose face à l'attaque illicite de Verstappen au premier virage. Si elle a été sanctionnée, cela ne lui a cependant pas rendu la position et il a fallu qu'il aille lui-même la chercher dans un premier relais en mediums particulièrement bon. Le timing du Safety Car, peu après son passage sur les pneus durs, a été loin d'être idéal et l'a replacé directement sous la menace des Red Bull, trop fortes avec ces gommes. Même s'il n'a pas fait une fin de course parfaite, comme en témoigne l'erreur qui permet à Pérez de le passer, sa tentative de dépassement au dernier tour a été magistralement exécutée.

Le bonnet d'âne pour la direction de course

Considérant qu'il n'y a pas vraiment eu de très mauvaise performance de la part des pilotes, le bonnet d'âne va cette semaine à la direction de course pour la gestion de l'incident des EL1. Si, comme l'a souligné Frédéric Vasseur, des problèmes de ce type surviennent parfois et sont difficilement anticipables (même Monaco, pourtant habitué aux GP et souvent porté en exemple pour les circuits urbains, en a connu au moins deux sur les 13 dernières années), on ne peut s'empêcher de penser que le temps mis entre le moment où le problème a été repéré et le moment où Sainz a percuté la pièce aurait dû permettre de faire mieux sur le plan de la sécurité. On ne parle pas, ici, d'un petit risque, mais bien d'un élément extérieur qui a détruit en partie une F1, en abîmant au passage la cellule de survie et le baquet ; le pire a été évité mais pas vraiment grâce à l'action de la direction de course.

Carlos Sainz s'est tiré indemne d'un incident qui aurait pu être d'une toute autre gravité.

Max Verstappen

Note : 9

La Red Bull RB19 n'était sans doute pas la voiture la plus rapide en qualifications, mais en course, une fois les pneus durs montés et même avec des dégâts, elle volait et Verstappen n'a pas eu à forcer son talent pour reprendre la tête et l'emporter, bénéficiant d'une certaine réussite dans le déroulé de la course. Difficile toutefois de ne pas souligner ses deux actions du week-end au virage 1 (contre Ocon en qualifs, contre Leclerc au départ) qui entachent sa prestation.

Sergio Pérez

Note : 7

De nouveau éliminé en Q2, même s'il n'en est pas entièrement responsable, Pérez a été victime de dégâts lors du premier tour et été renvoyé en fond de peloton. À partir de là, il a construit une course solide et s'est même retrouvé en tête, mais son manque de rythme face à la RB19 abîmée de son équipier et sa naïveté sur le dépassement de Leclerc dans le dernier tour ne lui ont pas permis de faire mieux que 3e.

Esteban Ocon

Note : 8

Malchanceux en qualifications, et victime d'une vengeance assumée (mais pas sanctionnée) de Verstappen, Ocon a eu de la réussite au départ en gagnant huit places d'un coup. Par la suite, sa course a été très bonne et son dépassement sur Gasly, bien qu'allant contre des instructions d'Alpine données dans le feu de l'action, lui a permis d'aller chercher une excellente 4e place.

Lance Stroll

Note : 7

Son élimination en Q2 le plaçait déjà en position difficile, mais pas autant que son infraction lors des EL3 qui l'a envoyé encore plus loin sur la grille et abaisse sa note. Toutefois, en profitant d'une stratégie intéressante, il a produit une course discrète mais solide qui lui a permis de remonter jusqu'au top 5.

Stroll a un temps mené le groupe des pilotes en lice pour une remontée.

Carlos Sainz

Note : 6

Difficile de parler du week-end de Sainz sans insister sur le manque de réussite qui a conduit à ce que sa belle deuxième place en qualifs se transforme en 12e position sur la grille. Toutefois, son erreur du premier virage n'est due à personne d'autre que lui, et cela l'a placé dans une situation bien moins avantageuse pour le reste de l'épreuve où il a peiné à déployer son rythme. Au vu des performances de la SF-23, sa place finale est donc plutôt décevante.

Lewis Hamilton

Note : 5

Incapable de qualifier la Mercedes en Q3 alors que son équipier a prouvé qu'elle avait largement le rythme pour le top 5, Hamilton n'a jamais semblé à son aise. En course, malgré des places perdues au départ pris entre les erreurs d'Alonso et de Sainz, il y eu du mieux et quelques dépassements osés. Toutefois, le léger contact avec Piastri, simple incident de course, lui a coûté très cher dans un moment où tout était encore possible pour lui.

George Russell

Note : 6

Clairement le plus performant des deux pilotes Mercedes sur l'ensemble du week-end, Russell avait en main la possibilité d'un très bon résultat mais l'a gâché tout seul en s'accrochant avec Verstappen. S'il n'a finalement pas trop souffert des dégâts, il a récolté une pénalité méritée qui a transformée sa 4e position sur la piste en 8e à l'arrivée... derrière Hamilton.

Fernando Alonso

Note : 4

Il n'y avait sans doute pas beaucoup mieux à faire lors des qualifications mais au départ, en revanche, c'est une autre histoire. Alonso est le seul à blâmer dans cet incident où il a gâché la course de Bottas et mis le bazar dans le peloton. La suite n'a pas été particulièrement spectaculaire.

Alonso a été le principal responsable du chaos du premier virage à Las Vegas.

Oscar Piastri

Note : 7

Sorti dès la Q1 comme son équipier, l'Australien a réalisé une excellente course qui aurait mérité encore mieux sans la touchette avec Hamilton et la nécessité de devoir rentrer au stand une dernière fois en fin de course alors qu'il était dans le top 4.

Pierre Gasly

Note : 8

Sa très bonne séance de qualifications et sa première partie de course excellente méritaient mieux mais un problème de graining l'a condamné à une lente descente dans la hiérarchie qui a fini par le faire totalement sortir des points.

Alexander Albon

Note : 8

Lui aussi très bien qualifié sur la grille, Albon n'avait tout simplement pas, avec la Williams, les armes pour espérer rester dans les points en course.

Kevin Magnussen

Note : 7

Sans aucun problème le meilleur des deux pilotes Haas, avec en point d'orgue la neuvième place en Q3, avant une course de dégringolade.

Daniel Ricciardo

Note : 6

L'AlphaTauri était sans doute la pire monoplace dans les rues de Las Vegas mais l'Australien a eu l'avantage sur son équipier sans pouvoir faire bien mieux.

Zhou Guanyu

Note : 4

L'écart avec Bottas en qualifications montre qu'il y avait bien mieux à faire pour lui dans l'exercice, même si en course il n'avait pas le rythme pour espérer grand-chose, victime d'une importante dégradation des pneus.

Logan Sargeant

Note : 6

Son excellente séance de qualifications a fait long feu en course et il a rapidement perdu pied au volant d'une Williams qui a souffert sur le plan pneumatique.

Valtteri Bottas

Note : 7

Sa 8e place en qualifications était intéressante, mais il a été le pilote le plus impacté par l'erreur d'Alonso puisque outre le temps perdu derrière l'Aston à l'envers et les dégâts subis sur l'avant de son Alfa Romeo, il a aussi été percuté par Pérez à l'arrière, le Mexicain ne pouvant pas l'éviter. Il n'avait ensuite plus grand chose à espérer.

Yuki Tsunoda

Note : 4

Victime de qualifications brouillonnes, le Japonais a vécu une course compliquée après un départ en pneus tendres. Il a finalement abandonné sur un problème de boîte de vitesses.

Nico Hülkenberg

Note : 5

L'Allemand a été un cran en-dessous de son équipier tout au long du week-end, jusqu'à son abandon sur problème moteur.

Lando Norris

Non-noté

Éliminé en Q1, Norris avait peut-être fait le plus dur en se tirant sans dommages du premier virage. Malheureusement, surpris par une bosse après le Virtual Safety Car, il a terminé sa course dans les barrières sans avoir pu montrer grand-chose.