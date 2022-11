Les notes du Grand Prix de Mexico

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 9

Ce n'était pas la plus belle performance de Max Verstappen cette saison – il faut dire qu'il a mis la barre très haut – mais il fallait quand même aller chercher cette pole position avec trois dixièmes d'avance sur des Mercedes en verve, puis mener une course pas forcément dominatrice mais suffisamment solide pour ne jamais être réellement menacé.

Le bonnet d'âne pour Nicholas Latifi

Note : 4

Nicholas Latifi a été fidèle à lui-même : dernier en qualifications à trois dixièmes d'Alexander Albon et dernier de la course. Certes, le pilote Williams a subi des dégâts (sans que l'on ait d'information à ce sujet, si ce n'est une supposition selon laquelle le plancher aurait été endommagé sur le vibreur), mais de là à accuser 94 secondes de retard sur son coéquipier...

Nicholas Latifi (Williams)

Le reste de la grille

Lewis Hamilton

Note : 9

Auteur du meilleur temps en Q1 et en Q2, Lewis Hamilton aurait pu faire mieux dans la dernière phase, avec notamment un premier tour supprimé pour non-respect des limites de la piste. Il n'a pas démérité en course en chipant la deuxième place à Russell au départ avant de tenir le rythme de Verstappen en début d'épreuve. La stratégie de Mercedes lui a toutefois coûté toute chance de victoire.

Sergio Pérez

Note : 8

Une performance solide de Sergio Pérez, certes qualifié derrière les Mercedes mais monté sur le podium malgré un arrêt au stand de cinq secondes et des petites difficultés techniques au niveau du refroidissement.

George Russell

Note : 8

Après avoir laissé filer une éventuelle pole à cause d'une erreur, George Russell a reconnu avoir manqué d'agressivité au départ face à Hamilton, ce qui l'a mis en difficulté dans le premier enchaînement, et lui a valu de se faire doubler par Pérez. Son rythme de course était néanmoins convaincant.

Carlos Sainz

Note : 7

Carlos Sainz est enfin de retour dans le top 5 après n'avoir parcouru qu'un seul tour lors des deux Grands Prix précédents. Hélas, il ne pouvait pas faire mieux au volant d'une Ferrari en difficulté à Mexico. Au moins a-t-il battu Leclerc en qualifications comme en course.

Charles Leclerc

Note : 7

Charles Leclerc a connu un week-end à oublier avec cette Ferrari qui n'était pas à son niveau habituel, sans oublier des pépins de moteur et de DRS en qualifications. Le dimanche, son rythme était légèrement en deçà de celui de Sainz.

Daniel Ricciardo

Note : 7

Bonnêt d'âne la semaine dernière, Daniel Ricciardo a été élu Pilote du Jour à Mexico. C'est peut-être un peu exagéré. Après avoir manqué la Q3 d'un souffle, il a surtout profité d'une stratégie inspirée par rapport à ses principaux rivaux en milieu de tableau et est parvenu à décrocher la septième place malgré la pénalité infligée pour un accrochage franchement évitable avec Yuki Tsunoda.

Daniel Ricciardo (McLaren)

Esteban Ocon

Note : 7

Esteban Ocon a réalisé une course solide avec plusieurs dépassements, mais une perte de pression d'eau l'a contraint à lever le pied en fin d'épreuve. Il semblait toutefois être un peu moins rapide qu'Alonso.

Lando Norris

Note : 7

Lando Norris a le mérite de s'être qualifié devant les Alpine (et son coéquipier), mais comme Ricciardo, il a perdu du terrain au départ. Le résultat final ne le met pas en valeur par rapport à l'Australien, mais c'est surtout une question de stratégie.

Valtteri Bottas

Note : 8

Quelle performance de Valtteri Bottas en qualifications, avec la sixième place devant la Ferrari de Leclerc ! La course a été plus compliquée pour le pilote Alfa Romeo, qui a perdu deux places au départ et n'a pas eu un aussi bon rythme qu'espéré, surtout avec des pneus durs rodés.

Pierre Gasly

Note : 5

Battu par Tsunoda en qualifications, Pierre Gasly avait un rythme correct en course, mais sa remontée s'est achevée à moins d'une seconde du top 10. Son dépassement illégal sur Stroll était évitable et lui vaut de se rapprocher dangereusement d'une suspension d'un Grand Prix.

Alexander Albon

Note : 7

Alexander Albon n'est pas parvenu à réaliser l'un de ses exploits fréquents en qualifications, même s'il devançait largement Latifi comme à son habitude. Il a doublé les deux Haas en début de course, ainsi que Vettel plus tard ; seul Ricciardo a fait plus de dépassements. Les points n'étaient finalement pas si loin à l'arrivée.

Zhou Guanyu

Note : 6

Zhou Guanyu était très nettement en deçà de son coéquipier Valtteri Bottas en qualifications, toujours relégué à sept ou huit dixièmes. L'écart était bien moindre en course, et il a franchi la ligne d'arrivée 12 secondes derrière... mais il avait une meilleure stratégie.

Sebastian Vettel (Aston Martin), avec Lance Stroll et Pierre Gasly en arrière-plan

Sebastian Vettel

Note : 6

Après une belle embellie, Aston Martin n'a pas répondu présent à Mexico. Sebastian Vettel a été éliminé en Q1 mais a quand même mené une course correcte avec un beau premier relais de 38 tours en pneus tendres, le plus long qui ait été fait.

Lance Stroll

Note : 5

Également éliminé en Q1, Lance Stroll a vu une gestion des pneus perfectible lui jouer des tours, puisqu'il a été contraint d'adopter très tôt une stratégie à deux arrêts, commençant la course par un relais de 17 tours en pneus mediums rodés. Dans ces conditions, les points n'allaient jamais être à sa portée.

Mick Schumacher

Note : 5

Mick Schumacher a souffert du manque de compétitivité de la Haas à Mexico. La Q2 lui a échappé d'un dixième face à son coéquipier, alors qu'il avait le potentiel pour faire bien mieux, mais a vu un chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste. En course, il n'est arrivé à devancer que Magnussen, qui avait été pénalisé sur la grille.

Kevin Magnussen

Note : 5

C'est un week-end à oublier pour Kevin Magnussen au volant de cette Haas en manque de rythme, même s'il a réussi à atteindre la Q2. Relégué en fond de grille par une pénalité moteur, il n'a jamais pu rejoindre le peloton. Ses réponses laconiques aux journalistes après la course en disaient long sur son agacement.

Fernando Alonso

Note : 8

Des qualifications solides, un très beau départ et un excellent rythme de course ont permis à Fernando Alonso de compter plus de dix secondes d'avance sur ses rivaux directs, mais ça, c'était avant que la fiabilité ne fasse des siennes. Dommage.

Yuki Tsunoda

Note : 7

Yuki Tsunoda a le mérite d'avoir battu Pierre Gasly en qualifications et d'avoir gagné deux places au départ. Il se battait pour les points lorsqu'il a été percuté par Daniel Ricciardo, accrochage auquel il ne pouvait pas grand-chose.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) devant Daniel Ricciardo (McLaren)