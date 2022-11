Les notes du Grand Prix de São Paulo

Les lauriers pour George Russell

Note : 9

Victoire lors du sprint après une superbe bataille face à Max Verstappen, victoire en Grand Prix sans jamais être inquiété (sauf par une fuite d'eau, mais il ne le savait pas) : George Russell a livré une prestation admirable ce week-end, tout en maîtrise au volant d'une Flèche d'Argent revigorée. Il n'a toutefois pas nettement dominé son coéquipier Lewis Hamilton en performance pure, ce qui aurait été nécessaire pour un 10.

Le bonnêt d'âne pour Daniel Ricciardo

Note : 4

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour Daniel Ricciardo. Bonnet d'âne à Austin, Pilote du Jour à Mexico, le pilote McLaren est retombé dans ses travers, éliminé dès la Q2 au 14e rang avec près de huit dixièmes de déficit sur Lando Norris. Onzième lors du sprint, il a causé sa propre perte dès le premier tour du Grand Prix en heurtant la Haas de Kevin Magnussen. Heureusement, le calvaire est bientôt fini.

George Russell (Mercedes) décroche les lauriers dans notre bulletin brésilien

Le reste de la grille

Lewis Hamilton

Note : 8

Lewis Hamilton aurait pu faire mieux en qualifications, neuvième en Q2 et huitième en Q3, mais il a autrement affiché un niveau de performance peu ou prou similaire à celui de Russell. Le septuple Champion du monde aurait toutefois pu laisser davantage de place à Max Verstappen lorsqu'ils se sont accrochés.

Carlos Sainz

Note : 8

C'est globalement un week-end solide de la part de Carlos Sainz, qualifié cinquième, qui a eu la chance de se tirer d'un contact avec Verstappen sans dommages lors du sprint. Ce dimanche, il était un cran en dessous des Mercedes et des Red Bull, certes pas aidé par un premier arrêt prématuré en raison d'un tear-off dans une écope de frein, mais l'intervention du Safety Car lui a permis de décrocher le podium.

Charles Leclerc

Note : 8

Charles Leclerc a encore souffert des errements de Ferrari, envoyé en pneus intermédiaires sur une piste sèche lors de la Q3. Il n'a pas démérité par la suite, sixième d'un sprint où son rythme était aussi bon que celui des Mercedes. Expédié dans le mur par Lando Norris au début du Grand Prix, il a eu de la chance de s'en tirer avec un simple aileron avant à changer. Quatrième à l'arrivée, il a certes bénéficié de la voiture de sécurité mais avait de toute façon de bonnes chances d'intégrer le top 5.

Fernando Alonso

Note : 7

Fernando Alonso a encore montré son mauvais caractère ce week-end, loin du comportement fédérateur qu'on attendrait d'un grand champion comme lui. Impliqué dans deux accrochages avec Esteban Ocon lors du sprint et pleinement responsable du deuxième, il a rejeté la faute sur son coéquipier et a exprimé son impatience de rejoindre sa prochaine équipe. Le lendemain, il a affirmé que ses propos avaient été montés en épingle. C'est dommage, car sa performance ce dimanche était excellente, même si la voiture de sécurité lui a nettement profité dans sa remontée au cinquième rang.

L'accrochage entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Verstappen

Note : 7

Un blocage de roue a coûté la pole position à Max Verstappen, puis le choix des mediums pour le sprint n'a pas été payant, le Néerlandais rétrogradant derrière les Mercedes et la Ferrari de Carlos Sainz. Le double Champion du monde en titre était néanmoins un candidat légitime à la victoire mais a tout gâché dans un accrochage avec Lewis Hamilton, dont il a été jugé principalement responsable par les commissaires. Il est parvenu à remonter, lui aussi aidé par la neutralisation, mais n'a pas fait preuve d'esprit d'équipe quand il lui a été demandé de laisser passer son coéquipier pour l'aider à finir deuxième au championnat. Certains diront que c'est la marque d'un champion impitoyable, d'autres que c'est dommageable.

Sergio Pérez

Note : 8

Sergio Pérez a été victime de la gaffe de Ferrari en Q3 lorsqu'il s'est retrouvé coincé derrière Leclerc et ses pneus intermédiaires. Lui aussi est bien remonté lors du sprint pour rejoindre son coéquipier en deuxième ligne et a mené une course solide, mais son dernier relais en mediums lui a coûté cher puisque la voiture de sécurité l'a rendu vulnérable face à tous les pilotes en tendres, alors qu'il avait une large avance sur eux précédemment. Dans d'autres circonstances, le Mexicain serait probablement monté sur le podium.

Esteban Ocon

Note : 8

Sixième en qualifications, Ocon a lui aussi souffert des accrochages avec Alonso et a terminé 17e du sprint, mais il a réalisé une course de toute beauté avec un rythme très solide et aurait peut-être obtenu un meilleur résultat sans l'intervention de la voiture de sécurité. Lui s'est effacé devant son coéquipier, chaussé de pneus neufs, sans (trop) broncher à la fin de l'épreuve.

Valtteri Bottas

Note : 8

On peut déplorer l'élimination de Valtteri Bottas en Q1, et il n'a pas brillé outre mesure lors du sprint (14e). En revanche, sa performance était impressionnante ce dimanche. Le Finlandais s'est hissé au 11e rang dans le premier tour et avait un si bon rythme que la seule monoplace le devançant au moment de la neutralisation était l'Alpine d'Alonso, qui devait encore repasser par la pitlane. Cette neutralisation lui a coûté cher, et celui qui était bien parti pour finir dans le top 6 a dû se contenter de la neuvième place à l'arrivée.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) à la lutte avec Max Verstappen (Red Bull) et Esteban Ocon (Alpine)

Lance Stroll

Note : 6

Relativement anonyme ce week-end, Lance Stroll sera surtout retenu pour sa manœuvre dangereuse sur son propre coéquipier Sebastian Vettel, qui a contraint ce dernier à passer dans l'herbe avec le DRS ouvert. La pénalité de dix secondes était logique et méritée. Le Canadien a discrètement inscrit le point de la dixième place pour Aston Martin.

Sebastian Vettel

Note : 8

Contrairement à Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel semble être libéré par son départ prochain de la Formule 1. Le quadruple Champion du monde est remonté de la treizième à la neuvième place lors du sprint et a réalisé un beau début de Grand Prix, jusqu'à occuper la troisième position à la faveur des arrêts au stand ; de manière plus réaliste, Vettel jouait le top 6 face à Bottas et à Ocon. Il a toutefois été un grand perdant dans la neutralisation tardive, avec ses pneus mediums usés chaussés au 45e tour : le pilote Aston Martin a dégringolé de la septième à la dixième place en un tour, avant de se faire doubler par Stroll quelques instants plus tard.

Zhou Guanyu

Note : 7

Pour Zhou aussi, cette intervention de la voiture de sécurité a été dure à gérer, puisqu'il avait été équipé de pneus tendres neufs au 37e tour et n'a pas fait d'autre arrêt par la suite. Il est difficile de dire si le Chinois aurait marqué des points, mais il en aurait été plus près autrement. Autrement, il a été relativement discret ce week-end, éliminé en Q1 comme son vétéran de coéquipier.

Mick Schumacher

Note : 6

Qualifié 20e alors que son coéquipier Kevin Magnussen était en pole position, Mick Schumacher a véritablement vécu un vendredi à oublier. Il s'est bien rattrapé lors du sprint en remontant au douzième rang, mais son rythme de course n'a finalement pas été suffisant pour jouer les points.

Pierre Gasly

Note : 6

Ce week-end, on a surtout remarqué Pierre Gasly pour son pari des slicks en Q1 ; pionnier, il a montré la voie à suivre, et cela lui a permis de composter aisément son ticket pour la phase suivante. Douzième sur la grille, Gasly a décroché la dixième place lors du sprint, mais la course a été plus compliquée avec une stratégie à trois arrêts, même si la voiture de sécurité lui a permis de perdre moins de temps lors du dernier.

Pierre Gasly (AlphaTauri) dans le peloton

Alexander Albon

Note : 7

Alexander Albon a brillé en qualifications en frôlant la Q3, mais il a perdu quatre places au départ du sprint avant d'abandonner après avoir roulé sur des débris. La course s'annonçait donc compliquée en partant dernier, et il n'a jamais pu jouer les points avec son étonnante stratégie à trois relais en mediums, après s'être très vite débarrassé des durs sous Safety Car.

Nicholas Latifi

Note : 4

Une fois n'est pas coutume, Nicholas Latifi a frôlé la Q2, mais c'était quand même moins bien qu'Albon. Son fond plat a été endommagé lors du sprint, conclu à quasiment un tour du leader après 24 boucles, et il a fait un énorme plat sur ses pneus dès le premier tour du Grand Prix, ce qui allait donner le ton du reste de la course.

Yuki Tsunoda

Note : 5

Yuki Tsunoda s'est qualifié 19e, n'a pu faire mieux que 15e du sprint, et a passé toute la course hors du top 12 avant qu'une erreur de la direction de course ne l'empêche de reprendre son tour de retard sous Safety Car, ce qui l'a effectivement condamné à la dernière place dans sa bataille avec les Williams, alors qu'il était bien partir pour finir devant elles. Avant la neutralisation, il avait 22 secondes de retard sur Gasly.

Lando Norris

Note : 7

Premier en Q1, cinquième en Q2, quatrième en Q3 : Lando Norris a excellé lors des qualifications sur une piste légèrement humide, et il a confirmé lors du sprint avec la septième place derrière les trois top teams. Dommage qu'il ait gâché cela lors du Grand Prix en expédiant la Ferrari de Leclerc dans le mur, ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes. Il menait quand même une course correcte avant d'être contraint à l'abandon par un problème mécanique.

Kevin Magnussen

Note : 8

On pouvait difficilement en demander davantage à Kevin Magnussen ce week-end, avec cette pole position sortie de nulle part et la huitième place du sprint au volant de la Haas. Le Danois n'a malheureusement pas pu défendre ses chances ce dimanche, percuté par Daniel Ricciardo au premier tour, mais il mérite quand même une bonne note.