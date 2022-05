Les notes du Grand Prix d'Espagne 2022

Les lauriers pour Lewis Hamilton

Note : 9

Souffrant du manque de compétitivité de Mercedes depuis le début de la saison, Lewis Hamilton a retrouvé de sa superbe à Barcelone. Certes, il a été battu en qualifications pour la troisième fois de la saison par George Russell, mais en course, après avoir pensé tout perdre dans un contact avec Kevin Magnussen, le septuple Champion du monde a brillé. Proche de jeter l'éponge, il a été remotivé par son équipe et a alors offert une de ces remontées dont il a le secret. Dix-neuvième après son arrêt au stand prématuré, il est remonté jusqu'au quatrième rang, place qu'il n'a finalement perdu au profit de Carlos Sainz qu'à cause d'un problème de consommation. La manière dont il a réduit l'écart sur le vainqueur est aussi un indicateur de la performance réalisée !

Lewis Hamilton est remonté de la 19e à la 5e place.

Le bonnet d'âne pour Carlos Sainz

Note : 4

Carlos Sainz est dans une mauvaise passe, et ce n'est pas son Grand Prix à domicile qui a changé la donne. Une nouvelle fois, l'Espagnol a été entièrement dominé par son coéquipier Charles Leclerc. En qualifications d'abord, où il lui a rendu plus de quatre dixièmes, puis en course où une nouvelle erreur a bien failli coûter cher. Sa sortie de piste n'a pas été rédhibitoire et Sainz a repris sa route pour terminer au quatrième rang. Une position au pied du podium plutôt flatteuse, compte tenu de l'abandon de Leclerc (qui lui offre un inespéré 12-0 au championnat) et des ennuis moteur de Lewis Hamilton en fin d'épreuve.

Sainz ne doit sont salut qu'à l'abandon de Leclerc et aux ennuis de Hamilton en fin de course.

Le reste de la grille

Max Verstappen

Note : 8

Sa seule erreur du week-end, en début de course, ne lui a pas été fatale. Avant comme après, il a composé avec un DRS récalcitrant en qualifs comme en course mais n'a pas tremblé au moment de saisir l'opportunité de l'abandon de Charles Leclerc.

Sergio Pérez

Note : 8

Le Mexicain a tenu son rôle et les circonstances l'ont même amené à mener la course. Red Bull lui a toutefois intimé l'ordre de ne pas résister à Max Verstappen, ce qui, objectivement, aurait de toute manière été compliqué à la régulière. Bref, il a fait le job.

George Russell

Note : 8

George Russell a signé une belle performance en qualifications, où il a devancé Lewis Hamilton. Sa course a été solide, lui qui a mené l'espace de quelques instants après l'abandon de Charles Leclerc, et il a conquis un podium mérité. Sa défense face à Max Verstappen aura enchanté les uns ou agacé les autres puisqu'elle était à la limite de l'acceptable.

La lutte a parfois été âpre entre Verstappen et Russell à Barcelone.

Valtteri Bottas

Note : 9

Depuis qu'il a rejoint Alfa Romeo, Valtteri Bottas se régale. C'est à lui que revient la place de "meilleur des autres" à Barcelone, alors que son week-end a démarré une nouvelle fois par un vendredi au roulage limité, à cause d'un problème technique.

Esteban Ocon

Note : 8

Dans les points pour la cinquième fois en six Grands Prix, Esteban Ocon est d'une régularité admirable. Malgré son élimination en Q2, il a mis à profit un début de course flamboyant et récolté les points de la septième place.

Lando Norris

Note : 7

Quand on sait que le Britannique était diminué par des ennuis de santé, sa performance prend logiquement de la valeur. Éliminé en Q2, il a livré une belle course pour remonter jusqu'au huitième rang et infliger un nouveau revers à son coéquipier dans l'exercice de la confrontation directe.

Dernier sur la grille, Alonso a remonté 11 positions en course !

Fernando Alonso

Note : 9

Après son élimination en Q1 à cause d'une incompréhension avec son équipe, Alonso n'espérait rien et misait sur un Safety Car. Celui-ci n'est jamais venu mais ça n'a pas empêché l'Espagnol de s'offrir une magnifique remontée de 11 places ! Neuvième à l'arrivée, il engrange enfin des points et ce n'est pas volé.

Yuki Tsunoda

Note : 7

Plus discret mais plus efficace que l'an passé, Yuki Tsunoda a réalisé un Grand Prix sans accroc à Barcelone, où il a pu transformer son départ depuis la 13e place en point de la dixième position à l'arrivée. Il a devancé Pierre Gasly en qualifications comme en course.

Sebastian Vettel

Note : 7

L'Allemand n'attendait pas de miracle des évolutions d'Aston Martin, et il n'y en a pas eu. Sorti dès la Q1 samedi, il s'est toutefois bien accroché en course, jusqu'à échouer à la porte des points.

Les évolutions d'Aston Martin n'ont pas fait de miracle à Barcelone.

Daniel Ricciardo

Note : 4

Son passage en Q3 et le fait de devancer Lando Norris avait de quoi lui conférer des espoirs, mais tout s'est effondré en course pour Daniel Ricciardo, trop vite submergé. L'Australien dit ne pas comprendre l'absence totale de rythme. Il a terminé à une anonyme 12e place.

Pierre Gasly

Note : 4

Le Français vit une période compliquée et il ne cache plus sa frustration. Sorti en Q2 et parti 14e, il a terminé 13e d'une course où il n'a jamais semblé pouvoir espérer quoi que ce soit. Il s'est rendu coupable d'un accrochage sur Lance Stroll, sanctionné d'une pénalité de cinq secondes.

Mick Schumacher

Note : 5

Un week-end à deux visages pour Mick Schumacher, qui s'est offert samedi la première Q3 de sa carrière en F1. Une performance qui ne s'est pas concrétisée en course, Haas semblant souffrir sur les longs relais.

Première Q3 pour Mick Schumacher, mais toujours pas de point.

Lance Stroll

Note : 5

Un week-end sans saveur pour Lance Stroll, mais où il a tenu le rythme de son coéquipier. Sa course a été compromise par un accrochage avec Pierre Gasly, dans lequel le Français a été jugé coupable par les commissaires.

Nicholas Latifi

Note : 4

Certes le Canadien a terminé devant Magnussen et Albon en course, mais c'est un trompe-l'œil puisque les deux hommes derrière lui ont connu des pépins. En qualifications, il a de nouveau été dominé par son coéquipier, et l'Histoire retiendra qu'il a terminé derrière le rookie Nyck de Vries lors de la séance d'essais libres.

Kevin Magnussen

Note : 5

Qualifié huitième, Kevin Magnussen a vu ses chances compromises dès le premier tour en raison de sa touchette avec Lewis Hamilton. Reparti bon dernier, il n'a pas pu faire mieux que 17e, entre les deux Williams.

Kevin Magnussen a perdu gros dans sa touchette avec Lewis Hamilton.

Alexander Albon

Note : 5

Un week-end à oublier pour Alex Albon, qui a fait ce qu'il a pu au volant d'une Williams peu performante en qualifications, et rapidement affectée par des dégâts lors d'une course qui s'est transformée en calvaire.

Zhou Guanyu

Non noté

Présent en Q2, le Chinois poursuit son apprentissage aux côtés d'un leader qui tient la baraque. Il a été trahi par sa mécanique en course, où il n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer.

Charles Leclerc

Non noté

Charles Leclerc était franchement bien parti pour obtenir un 10 : pole position autoritaire, début de course impressionnant, stratégie parfaitement exécutée. Oui mais voilà, le moteur Ferrari en a voulu autrement et l'a contraint trop rapidement à l'abandon...

Charles Leclerc avait tout sous contrôle jusqu'à son abandon...