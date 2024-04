Le nouveau barème de points F1 ne devrait pas être bloqué

Comme Motorsport.com vous l'a révélé en exclusivité avant le Grand Prix de Chine, les équipes de F1 discutent avec la FIA et la FOM de la possibilité de revoir le barème actuel de points, avec comme objectif de récompenser dès 2025 les 12 premiers pilotes (au lieu des 10 premiers aujourd'hui). S'appuyant sur les inquiétudes liées aux difficultés pour les petites écuries d'inscrire des points face à un top 5 établi et peu d'abandons, cette modification va être soumise à la Commission F1 qui se tiendra cette semaine.

Par rapport au système qui a cours depuis 2010, les points alloués aux sept premières places ne changeraient pas. Les points évolueraient en revanche pour la huitième, la neuvième et la dixième positions, alors que le 11e et le 12e seraient récompensés pour la première fois dans l'histoire de la discipline. Autre conséquence : le point du meilleur tour, qui a été réinstauré en 2019, serait attribuable aux pilotes terminant dans les 12 premiers, et non plus seulement dans les 10 premiers (voir barème complet plus bas).

L'idée de base de ce système est de ne pas augmenter le nombre de points que peuvent inscrire les grosses écuries, à la fois pour des raisons sportives mais également dans le cadre des droits d'inscription que les écuries doivent payer à la FIA chaque année et dont la somme s'appuie sur les points inscrits au championnat constructeurs.

Ce changement du barème, pour être introduit dans la réglementation sportive 2025, n'a besoin que d'une majorité dite "simple", soit cinq écuries en plus du soutien de la FIA et de la FOM. Et même si cela sera à confirmer au moment du vote, il semble qu'actuellement la proposition ne soit rejetée par personne, notamment au sein des grosses écuries.

Stake F1 et Alpine font partie des écuries qui n'ont encore inscrit aucun point en 2024. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Frédéric Vasseur, le directeur de l'équipe Ferrari, a ainsi déclaré après le GP de Chine : "Je ne suis pas contre. Et venant d'Alfa Romeo, je comprends parfaitement la frustration de faire un méga week-end, mais de ne pas avoir d'abandons devant vous, et dans ce cas vous finissez 11e et la récompense est nulle. En ce moment, vous pouvez finir 11e ou 20e et c'est la même chose, donc je peux comprendre la frustration."

Christian Horner, à la tête de Red Bull Racing, a ajouté : "On a l'impression qu'il y a deux groupes en Formule 1 en ce moment, et que les équipes de la sixième à la dixième places se battent autant que celles qui vont de la première à la cinquième. C'est l'un de ces sujets où il suffit de faire des calculs, de regarder les analyses et de se demander 'Qu'est-ce que cela changerait vraiment ?' Je suis donc impartial sur la question."

Dans le même temps, les structures moins huppées sont évidemment de fervents soutiens à cette évolution : "Bien sûr, je soutiendrai ce changement", a indiqué Laurent Mekies, le directeur de Visa Cash App RB à Motorsport.com. "Il n'y a plus de retardataires en F1. Il y a six constructeurs, plus Red Bull Racing, ce qui fait qu'il y a sept équipes de pointe. Il est très difficile d'expliquer au monde extérieur, à nos partenaires et à nos fans que nous nous battons pour une 11e place qui ne rapporte aucun point."

"Si vous regardez le niveau de compétitivité des cinq premières équipes et le niveau de fiabilité des voitures, cela signifie que pendant la majeure partie de la course, vous vous battez théoriquement pour zéro point, et nous pensons que ce n'est pas juste."

Il y a deux groupes de cinq écuries bien marqués en F1 cette saison. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Nous estimons aussi que c'est plus méritocratique parce que, si vous marquez des points jusqu'à la 12e place, vous éviterez l'effet où, si quelque chose de complètement stupéfiant se produit et que quelqu'un marque [les points] de P4 ou P5 sous la pluie, cela signifie que les autres peuvent rester à la maison pendant dix courses [sans pouvoir les rattraper]. Nous pensons qu'il s'agit d'une solution qui répond à toutes les attentes et qui n'a pratiquement aucun inconvénient, alors nous espérons qu'elle sera adoptée."

Un point de vue partagé par le patron de Haas, Ayao Komatsu : "Quel est l'inconvénient ? Actuellement, nous avons trois équipes avec zéro point et je ne pense pas que ce soit bon pour la discipline. Si quelqu'un recevait des points pour les 11e et 12e places, il y aurait moins de gens avec zéro point. C'est plus clair pour les fans et pour la motivation de tous ceux qui travaillent dans une équipe. C'est beaucoup mieux de finir 12e avec un point, 11e avec deux points ; c'est une récompense."

Le barème de points F1 proposé pour 2025

Position finale Barème actuel Barème proposé pour 2025 1er 25 25 2e 18 18 3e 15 15 4e 12 12 5e 10 10 6e 8 8 7e 6 6 8e 4 5 9e 2 4 10e 1 3 11e 0 2 12e 0 1 Meilleur tour 1 (si le pilote finit dans le top 10) 1 (si le pilote finit dans le top 12)

Avec Oleg Karpov, Erwin Jaeggi et Jonathan Noble