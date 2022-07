Les nouveaux pontons McLaren confirment la tendance

Dernière écurie en date à abandonner son concept initial de ponton, McLaren confirme la convergence qui s'opère peu à peu en Formule 1. Son package d'évolutions introduit pour le Grand Prix de France rapproche l'écurie anglaise des solutions déjà employées par Red Bull et Ferrari.

Avant ce week-end, McLaren était dans une situation intermédiaire sur ce plan. Aston Martin avait à l'origine une solution extrême avec des pontons taille haute, tandis que Williams et Mercedes avaient opté pour un agencement très court et compact. Aston Martin et Williams ont déjà abandonné leur concept initial, et McLaren suit désormais la tendance, laissant Mercedes persévérer avec son design radical.

Initialement, McLaren avait choisi une voie déjà explorée lors de la précédente réglementation (spécification du haut dans le montage ci-dessus). Les designers avaient pour objectif de réduire la carrosserie autour de l'axe central de la voiture et d'exposer autant que possible la surface supérieure du plancher. Un choix rendu possible par les artifices aérodynamiques autorisés pour maîtriser le sillage des pneus avant.

Cependant, la plupart des ailettes et des déflecteurs ont été supprimés avec la réglementation 2022 et malgré quelques alternatives exploitées, les écuries ne peuvent pas récupérer toute la performance perdue dans ce domaine. De plus, la manière dont fonctionne le plancher cette année est très différente, l'accent étant mis sur les tunnels alimentant le diffuseur sous la monoplace. La rigidité du plancher, la hauteur de caisse et l'inclinaison de la voiture ont également radicalement changé.

La majorité des écuries a donc opté pour une solution moins radicale et lâché du lest quant au rétrécissement de la carrosserie. Elles préfèrent avoir une sélection de surfaces qui peuvent agir comme un tampon et réaligner le sillage le long des flancs de la monoplace, plutôt que d'essayer de le déplacer à l'avant du plancher et des pontons.

Les différentes conceptions de pontons cherchent donc à atténuer les problèmes posés par le sillage des pneus avant, en les prolongeant et en créant ainsi une barrière séparant l'air passant au-dessus des pontons. Cela se traduit principalement par des pontons à la forme plongeante vers l'arrière, invitant le flux d'air à suivre les contours de la zone en forme de bouteille de coca.

Avec cette conception, la surface supérieure des pontons peut également disposer d'ouïes de refroidissement, qui ont fait leur retour dans la réglementation et favorisent l'évacuation de la chaleur générée dans les pontons. La sortie de refroidissement arrière peut également être plus petite et entraîner des gains aérodynamiques supplémentaires.

Le plancher de la McLaren MCL36.

Dans le cas de McLaren, le choix a été fait de faire passer les ouïes de refroidissement jusque sur le capot moteur, comme le font déjà Red Bull, Aston Martin, Haas et Ferrari. Des modifications ont également été apportées aux bords du plancher et aux listons en dessous, toujours dans le but de repousser le sillage créé par les pneus avant.

Vers l'arrière, on remarque que la ligne de démarcation du diffuseur et la forme dans sa continuité ont significativement évolué. Le renfort du plancher est aussi beaucoup plus court et relié à la béquille latérale, n'atteignant plus le capot moteur.

Le package de McLaren comporte également plusieurs corrections pour améliorer la fiabilité, notamment au niveau de la plaque d'extrémité de l'aileron arrière, sur laquelle un problème avait été décelé lors des derniers Grands Prix.

Lire aussi : Les évolutions Ferrari, Red Bull et Mercedes expliquées