Le nouvel état d'esprit de Wolff sur son avenir en F1

C'est en 2009 que Toto Wolff a débarqué en Formule 1, en tant qu'actionnaire de l'écurie Williams. L'ancien pilote est ensuite devenu directeur et copropriétaire de Mercedes AMG F1 en 2013, et a contribué aux huit titres des constructeurs consécutives remportés par la marque à l'étoile de 2014 à 2021. Dans ce laps de temps, Lewis Hamilton a remporté six couronnes des pilotes, Nico Rosberg ayant triomphé en 2016 pour sa part.

Cependant, Wolff a déclaré avoir bel et bien envisagé de quitter la F1 en 2020, au terme de son troisième contrat avec Mercedes. Après avoir pesé le pour et le contre, cela a surmotivé l'Autrichien, comme il l'a fait savoir dans un entretien exclusif avec Motorsport.com.

"En 2020, je réfléchissais [à l'avenir]", nous a-t-il expliqué. "D'une certaine manière, mon plan était d'arrêter à 49 ans. Parce qu'à 50 ans, on est grand, on n'est plus team manager. Mais ce qui a changé à ce moment-là, c'est ce qu'était le projet [auparavant] : acheter les actions et vendre les actions, tels des investissements dans notre industrie de la finance. En 2020, je suis arrivé à cette conclusion : 'Je vais les garder'."

"Pour la première fois de ma vie, j'ai changé ma stratégie d'affaires : je n'étais plus un investisseur qui achète, développe et vend, mais qui achète développe et garde. C'était un grand changement. J'ai mis un an à me faire au fait que je ne voulais pas retourner dans l'industrie [de la finance], où j'évoluais depuis 25 ans. En fait, je voulais devenir un véritable entrepreneur, et conserver ça pour toujours. C'était le moment de continuer."

Toto Wolff avec son pilote Lewis Hamilton

Dans ses premières années chez Mercedes, Wolff avait pour priorité de mener l'écurie au succès, en raison de la valeur qu'elle allait prendre en conséquence : "C'était la seule chose qui fût importante, car remporter des titres permettait de prospérer financièrement."

"Initialement, j'ai signé un contrat de trois ans. Et comme je prenais beaucoup de plaisir, j'en ai signé un autre. Et je prenais beaucoup de plaisir. Puis est arrivé le moment crucial. C'était 2013/14/15, puis 2016/17/18, et enfin j'en ai signé un autre : 2019/20/21. Et en 2020, je ne savais pas si je voulais continuer ou pas. Auparavant, c'était toujours lié à un terme contractuel, alors que là, ce n'était plus le cas."

Wolff est désormais indissociable d'une écurie Mercedes qui n'est plus un simple outil d'investissement pour lui : imposible de tourner le dos à la F1 désormais. "C'est mon entreprise. C'est mon équipe. Le problème, c'est que je ne peux même pas partir. Je ne peux que promouvoir des talents et changer le périmètre de mes activités pour faire évoluer ce qui n'est plus un projet – c'est mon entreprise. Je suis l'un des trois actionnaires, et tous les jours, il faut que je me mince pour croire que cette opportunité est réelle. Elle est importante, avec tous ses hauts et ses bas."