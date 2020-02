Trouver une nouvelle date au GP de Chine ? "Compliqué" selon Carey

La FIA et la F1 ont annoncé ce mercredi le report officiel du Grand Prix de Chine alors que les mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus se multiplient et se durcissent pour tenter de l'endiguer et que 45 000 cas ont été détectés et plus de 1000 décès constatés. Désormais, il faut se pencher sur une nouvelle date pour organiser la course, même si cet objectif s'annonce d'ores et déjà périlleux, au milieu d'un calendrier chargé comme jamais. Une option pourrait être de déplacer légèrement la manche d'Abu Dhabi afin d'offrir de la place pour Shanghai fin novembre.

S'exprimant pour Motorsport.com lors d'une conférence à Bakou, Chase Carey a ainsi déclaré : "C'est compliqué. Nous avons commencé à nous battre contre les imprévus, mais je pense qu'une fois l'année commencée, avec les dates bloquées, le programme est quasiment plein. Nous apprécions nos partenaires chinois, ils sont de bons partenaires. Nous avons eu une bonne croissance en Chine, donc nous aimerions clairement maintenir cela."

"La santé et la sécurité des gens passe en premier. Il va assurément y avoir des défis pour que les choses rentrent dans un programme, déplacer d'autres dates quand elles sont fixées est une tâche complexe. On compose avec ça. Nous n'avons pas vraiment travaillé sur les possibilités, mais je pense qu'il va y avoir des défis auxquels faire face."

Interrogé sur le processus de reprogrammation de la course alors que la crise est loin de s'atténuer, Carey d'expliquer : "Je pense que personne ne sait, je pense que nous sommes en territoire inconnu. Je ne pense pas qu'ils sachent encore quand ils vont s'en sortir, quand les choses seront redevenues normales. Je pense donc qu'il est difficile d'aller très loin dans une situation où tout le monde y fait face en temps réel."

Le Vietnam sous surveillance

La F1 doit se rendre au Vietnam, qui partage une frontière avec la Chine, début avril et une grande partie du paddock va voyager en Asie du sud-est pour se rendre en Australie pour l'ouverture de la saison. Même si les cas de coronavirus restent rares hors de Chine, la F1 demeure alerte sur la question et sur la manière dont cela pouvait avoir une incidence sur la discipline dans son ensemble. "Je pense que nous sommes clairement conscients du problème", poursuit Carey. "La santé et la sécurité de notre personnel est la première des priorités."

"En dehors de Chine, pour l'instant, de ce que nous savons, je pense qu'aujourd'hui dans la plupart des pays, ça semble être six, huit, dix personnes. Personne ne sait ce qui va se passer dans une ou deux semaines, donc il est compliqué de dire quelle sera la situation dans quatre semaines. Je pense qu'on ne peut qu'être conscient de la situation, rester en contact avec les gens et faire face à ce qui se présente à mesure que l'on en sait plus. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est assez limité en dehors de la Chine. Mais nous ne savons pas ce que nous ne savons pas."

