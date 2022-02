Une nouvelle livrée pour Williams en 2022 ?

C'est le 15 février prochain que l'équipe Williams présentera sa nouvelle monoplace pour la saison 2022 de Formule 1, la FW44 ; en attendant, ses pilotes Alexander Albon et Nicholas Latifi ont été filmés en train de découvrir la nouvelle livrée, et leur surprise laisse imaginer un contraste marqué par rapport à la FW43B de l'an passé, où il y avait principalement du bleu et du blanc sur la livrée, avec une touche de jaune.

"C'est différent…" a commenté Latifi, qui aborde sa troisième campagne dans la catégorie reine du sport automobile. "Ça change ! Je crois l'avoir déjà dit l'an dernier, mais je pense que ça s'applique davantage à cette année. Elle est vraiment cool, en fait. Je pense qu'elle sera jolie sous les projecteurs, jolie sur les photos."

Albon était tout aussi impressionné, mais les couleurs ont été censurées de son commentaire. "Je l'aime ! Je dirais que ça correspond plus à Williams", estime l'Anglo-Thaïlandais. "La livrée est plus simple. Il y a un peu de ****. J'aime le **** dedans."

"Il y a une nouvelle couleur ici", confirme Latifi, "et j'en suis fan. Je pense que cela met en valeur des caractéristiques très cool de la voiture. Le motif est assez différent par ailleurs, par rapport à ce que nous utilisons habituellement."

Williams sort d'une campagne 2021 encourageante, où l'écurie a quitté la dernière place du championnat des constructeurs pour se classer huitième grâce aux points marqués par George Russell et Nicholas Latifi. Russell est parti chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton pour 2022, Alexander Albon l'ayant remplacé après avoir passé la saison dernière au poste de pilote de réserve chez Red Bull.

"Certains voient Williams comme une équipe intimiste, mais elle reste énorme", a assuré Albon après avoir découvert la structure de Grove. "Il y a encore beaucoup de gens ici, du marketing à l'aéro, de l'atelier d'usinage à la comptabilité, c'est une grande équipe. J'ai vu beaucoup de nouveaux visages et je ne suis pas certain de me souvenir des noms de tout le monde, mais c'était génial de les rencontrer."

"C'est une équipe très internationale et il y a beaucoup de noms que je n'ai pas encore retenus, mais ça viendra ! Mis à part ça, j'ai pu rencontrer mon côté du garage pour ce qui est de l'ingénierie, ainsi qu'à travers le travail dans le simulateur. Nous avons appris comment nous allions travailler, ainsi que ce qui me convient et ce qui leur convient."