La nouvelle soufflerie d'AlphaTauri, "un grand avantage"

Les liens sont de plus en plus étroits entre Red Bull Racing et son équipe sœur AlphaTauri. Rebaptisée l'an passé après quatorze saisons sous le nom de Toro Rosso, celle-ci va profiter des nouvelles restrictions de développement aérodynamique pour partager la soufflerie de RBR, située à Bedford.

En effet, selon la réglementation en vigueur désormais, l'écurie quadruple Championne du monde n'aura droit qu'à 37 emplois hebdomadaires de cet outil (soit 46,25 heures d'utilisation, dont 9,25 lors desquelles la soufflerie est active). La petite Scuderia, en revanche, peut l'utiliser 42 fois par semaine, avec un temps proportionnel. Soit une centaine d'heures lors desquelles les deux équipes vont se partager la soufflerie chaque semaine, ce qui permet effectivement d'avoir la même.

C'est crucial pour AlphaTauri avec l'arrivée d'une nouvelle réglementation technique en 2022 : l'écurie va pouvoir utiliser un modèle à 60%, soit la taille maximale autorisée par la réglementation, alors qu'elle devait jusqu'à présent composer avec une monoplace à 50% dans sa soufflerie de Bicester.

"Passer à la soufflerie 60% est un grand avantage, car jusqu'à présent, nous avons toujours dû travailler avec celle à 50%", explique Franz Tost, directeur d'équipe, à Motorsport.com. "Celle à 60% est évidemment plus précise ; espérons qu'elle nous fournira des données plus valides. Puis nous aurons la deuxième année du budget plafonné, qui empêchera les top teams d'investir beaucoup plus d'argent que nous."

"J'attends avec impatience cette nouvelle réglementation, les voitures de 2022. Où nous serons niveau performance, je ne sais pas encore, car il y a beaucoup, beaucoup de pièces différentes qui doivent être assemblées de la meilleure manière possible. J'espère que notre équipe d'ingénierie en sera capable et que nous aurons du succès en 2022."

Quant au directeur technique Jody Egginton, il estime que ce cap était incontournable pour qu'AlphaTauri maintienne sa progression, après avoir connu ce qui peut être considéré comme la meilleure saison de son histoire l'an dernier.

"Notre soufflerie est assez bonne, et nous la comprenons relativement bien. Nous ne pouvons pas dire que cela nous a entravés", estime Egginton pour Motorsport.com. "Je voulais passer à 60%, et c'était un choix évident, c'est pour ça que nous l'avons fait. C'est un défi. Je pense que changer de soufflerie n'est jamais sans risque. Mais à moyen terme, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Nous sommes les seuls à 50%, et je me posais de plus en plus de questions là-dessus. Nous avons donc saisi l'opportunité qu'on nous a donnée d'avoir une soufflerie à 60%. Quand on est le dernier à faire quelque chose et que tout le monde a choisi une autre voie, on se dit un peu qu'il y a un truc à faire."

"Notre objectif est d'être plus compétitif, et cela ôte un point d'interrogation. On verra bien. Il s'agit d'apprivoiser ça. Il nous faut le maîtriser et comprendre la soufflerie rapidement. Les ingénieurs jouent un rôle crucial pour assurer que nous sachions utiliser la soufflerie et profiter de ce dont nous disposons."

Propos recueillis par Luke Smith