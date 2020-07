Le Nürburgring, Portimão et Imola ont leur Grand Prix !

Les dirigeants de la Formule 1 confirment la volonté de prolonger la saison européenne pour des raisons logistiques mais aussi évidemment liées à la pandémie de COVID-19. Ils précisent en effet que, contrairement à la volonté affichée à la fin du printemps, il ne sera pas possible de se rendre sur le continent américain en octobre et novembre : les Grands Prix du Brésil, du Canada, du Mexique et des États-Unis sont définitivement annulés. Ce choix est justifié par l'évolution constante de la crise du coronavirus sur ces territoires.

À la place, le paddock va renouer avec deux tracés où il ne s'était plus rendu depuis plusieurs années, et en découvrir un nouveau en conditions de course. Deux semaines après le Grand Prix de Russie, le mois d'octobre débutera en effet par un retour au Nürburgring, qui n'a plus accueilli de Grand Prix depuis 2013. Hockenheim a renoncé à l'organisation du Grand Prix d'Allemagne en milieu de semaine, ce sera donc le Grand Prix de l'Eifel, du nom de la région dans laquelle se trouve le célèbre tracé.

Une nouvelle pause de deux semaines interviendra avant de prendre la direction de Portimão. L'Autódromo Internacional do Algarve permettra au Portugal de renouer avec la F1 pour la première fois depuis la dernière visite à Estoril en 1996. Enfin, Imola accueillera le plateau pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne le 1er novembre. Après Monza et le Mugello, l'Italie aura une troisième course dans l'année sur une piste qui attendait ça depuis 2006.

"Nous sommes ravis de continuer à faire de solides progrès dans la finalisation de nos plans pour la saison 2020, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir le Nürburgring, Portimão et Imola au nouveau calendrier", se félicite Chase Carey, PDG de la F1. "Nous tenons à remercier les promoteurs, les équipes et la FIA pour leur soutien entier dans nos efforts d'organiser une compétition passionnante malgré cette période inédite. Nous voulons aussi rendre hommage à nos partenaires en Amérique et nous avons hâte d'y retourner la saison prochaine."

Avec désormais 13 manches au calendrier, la F1 se rapproche de son objectif d'organiser "entre 15 et 18 Grands Prix", puisque la saison devrait ensuite se conclure au Moyen-Orient, avec la possibilité de deux courses organisées à Bahreïn avant la finale à Abu Dhabi. Entre-temps, il n'est pas encore totalement exclu de se rendre en Asie, où le Vietnam et la Malaisie pourraient faire office de points de chute.

Un week-end sur deux jours à Imola

Le départ du Grand Prix de Saint-Marin 2004

Avec seulement une semaine d'intervalle entre le rendez-vous de Portimão et celui d'Imola, et 2400 km qui séparent les deux circuits, la F1 testera pour la première fois un nouveau format. Afin de donner une journée de battement supplémentaire à tous les personnels, le Grand Prix d'Émilie-Romagne se déroulera sur deux journées au lieu de trois, le samedi 31 octobre et le dimanche 1er novembre.

Dans l'immédiat, la F1 ne précise pas le détail du programme qui sera mis en place ni l'incidence que cela pourrait avoir sur les essais libres et les qualifications, car des discussions sont encore en cours avec la FIA.

Par ailleurs, alors que les premières épreuves de la saison se déroulent à huis-clos, la F1 souhaite renouer avec du public en Europe à l'occasion du Grand Prix du Portugal. L'affluence maximale ne pourra pas être atteinte mais l'objectif serait d'accueillir quelques milliers de spectateurs.

Le calendrier 2020