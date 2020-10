Nürburgring : Vettel craint la météo de la "Sibérie allemande"

Le week-end prochain aura lieu le premier Grand Prix de l'Eifel pour le retour du Nürburgring au calendrier de la Formule 1. La piste allemande a accueilli la catégorie reine du sport automobile à 40 reprises auparavant, la dernière fois en 2013, toutefois jamais avec une course aussi tardive qu'un 11 octobre. De manière générale, les F1 aiment la chaleur, et les conditions météorologiques risquent d'être loin d'idéales dans le massif de l'Eifel.

"Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la Sibérie allemande !" s'exclame Sebastian Vettel, vainqueur en 2013 avec Red Bull. "On peut s'attendre à tout. Si nous avons de la chance, nous aurons 20°C, mais ça pourrait également être proche de 0°C. En tout cas, ce sera un challenge."

"Je pense que c'est un super circuit, j'en ai de bons souvenirs. La dernière fois que nous nous y sommes rendus, j'ai gagné, et j'ai donc hâte d'y retourner. C'est un circuit vraiment intéressant et sympa pour le pilotage, et avec ces voitures en particulier, on devrait prendre beaucoup de plaisir. Mais je pense que la météo jouera un rôle. Ce serait une surprise si ce n'était pas le cas."

Les 24 Heures du Nürburgring, qui ont normalement lieu au printemps, ont déjà été perturbées par la neige à plusieurs reprises. En ce qui concerne le Grand Prix à venir, les prévisions météorologiques actuelles font état d'averses tout au long des dix prochains jours, avec des températures ambiantes oscillant entre 7°C pour les Essais Libres 1 et 11°C en qualifications et en course. Le dimanche matin, la minimale serait de 3°C.

Voilà qui n'effraie pas Andreas Seidl, directeur de l'écurie McLaren : "J'ai souvent couru là-bas dans ma vie de pilote, dans diverses catégories. On y voit du GT dès mars, avec de fortes chutes de neige, du brouillard et tout. Il sera intéressant de voir comment ça va se passer, surtout si tard dans l'année. Ce n'est pas la Nordschleife, mais j'attends quand même ça avec impatience."

